Кайли Дженнер покрасилась демонстрируя возвращение к светлым тонам новые фото в бюстгальтере от Gucci

Кайли Дженнер покрасилась Образ жизни | Lifestyle

Мало кто заметил, что Кайли Дженнер покрасилась, демонстрируя возвращение к светлым тонам. Её новые фото в бюстгальтере от Gucci, скорее всего, отвлекли внимание от этой детали.

На этой неделе Кайли Дженнер, порадовала своих подписчиков в инстаграме, весьма пикантными снимками. И собрала почти 20 миллионов лайков с двух фотографий.

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Кайли Дженнер новые фотов в бюстгальтере от Gucci

На снимках, которые она выложила в инстаграме, Кайли блондинка, но большее внимание, привлёк сетчатый бюстгальтер Gucci, с поддерживающей резинкой и вышитыми буквами «Gucci».

новые фото в бюстгальтере от Gucci
Первый снимок Кайли из инстаграма

Первый снимок она подписала last night «прошлой ночью». И следующий снимок — too good had to do a double take. Перевод: «слишком хорошо пришлось сделать двойной дубль». Или ещё одну фотографию, потому что первая вызвала настоящий фурор, среди фолловеров instagram.

Фото Кайли Дженнер из инстаграма в бюстгалтере от Gucci

Экспериментальные результаты и вызывающие фотографии, всегда показывают высокие показатели активности, 22-летняя Кайли Дженнер, знает, что этот метод превосходит традиционные методы, постов в стиле «Lifestyle».

Фотографии Кайли Кристен Дженнер — американской модели и бизнес-женщины, собрали более 20 миллионов отметок мне нравится и около 130 тысяч обсуждений в комментариях. Продолжая удивлять своих фолловер. Кайли, выстраивает крепкие отношения, со своей аудиторией, что благоприятно сказывается на её бизнесе.

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Кайли Дженнер Образ жизни Ким Кардашьян

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