Мало кто заметил, что Кайли Дженнер покрасилась, демонстрируя возвращение к светлым тонам. Её новые фото в бюстгальтере от Gucci, скорее всего, отвлекли внимание от этой детали.

На этой неделе Кайли Дженнер, порадовала своих подписчиков в инстаграме, весьма пикантными снимками. И собрала почти 20 миллионов лайков с двух фотографий.

На снимках, которые она выложила в инстаграме, Кайли блондинка, но большее внимание, привлёк сетчатый бюстгальтер Gucci, с поддерживающей резинкой и вышитыми буквами «Gucci».

Первый снимок она подписала last night «прошлой ночью». И следующий снимок — too good had to do a double take. Перевод: «слишком хорошо пришлось сделать двойной дубль». Или ещё одну фотографию, потому что первая вызвала настоящий фурор, среди фолловеров instagram.