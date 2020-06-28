Ким Кардашьян — известная женщина в Beauty индустрии, трендов и моды. Эта дива привлекает внимание не только своими скандальными происшествиями, но и весьма привлекательными формами и красивым мейкапом. Но в этой статье мы поговорим, как Ким Кардашьян красится, её макияж и секреты.

Ким Кардашьян без макияжа

Популярный вопрос и интерес пользователей — как выглядит Ким Кардашьян без макияжа. Подготовленный материал, на основе последнего видео на канале Ким, прекрасно отвечает на этот вопрос. Ким всегда начинает, свой макияж с чистого лица, поэтому вы всегда можете увидеть Ким без макияжа, до и после.

Ким Кардашьян без макияжа: https://youtu.be/Bj9vBXhJR38

Макияж Ким Кардашьян

1. Ким всегда смешивает несколько тональных кремов. За счёт этого можно добиться желаемого оттенка и эффекта. Если вы не любите слишком матовый финиш, добавив в него всего пару капель увлажняющего тонального крема, можно достичь эффекта натуральной и слегка сияющей кожи лица.

2. Она не пользуется праймером для макияжа. По её словам, из-за этого средства лицо начинает блестеть гораздо быстрее.

Cмешивает сухие и жидкие консилеры

3. Чаще Ким смешивает сухие и жидкие консилеры. Порой сложно подобрать для себя один из видов консилеров. Сухой может подчеркнуть сухость, а жидкий забьётся в морщинки. Смешав два средства или нанеся одно поверх другого, ваше лицо приобретёт безупречный вид.

4. Ким «запекает» консилер. Ещё один способ, который часто пользуется девушка, — это так называемое, «запекание». Его принцип состоит в том, что поверх консилера нужно нанести толстым слоем рассыпчатую пудру. Сухой продукт впитает лишнюю влагу из жидкого, создав тем самым, идеально ровное покрытие. После нанесения пудры через некоторое время её необходимо тщательно убрать чистой кистью.

Ким Кардашьян нанесение при помощи спонжа: https://youtu.be/Bj9vBXhJR38 | 2:11

5. При создании контура она смешивает несколько оттенков. Здесь дела обстоят точно так же, как и с тональным кремом. Сложно подобрать продукт, который полностью будет соответствовать вашему оттенку кожи. Смешав два из них, можно достичь наилучшего результата. Ещё один вариант — более светлый нанести сверху, а более тёмный — снизу. Такая растяжка цвета выглядит очень естественно.

6. Ким делает кончик носа изящным и тонким. Этого можно достичь с помощью тонкой кисти и контурирующих средств.

Видео: макияж и секреты Ким Кардашьян

В своих видео Ким Кардашья, подробно рассказывает какой именно косметикой она пользуется. Естественно, что это косметика её бренда KKW Beauty и других популярных производителей. Она часто рассказывает, как пришла, к тому или иному оттенку и какие бренды, её воодушевляют с детства.

В этом ролике она использует: жидкий корректор в оттенке 7, разрыхлитель в тени 2, Crème Contour & Highlight Set, порошок для контура и выделение палитры в среде, классические румяна палитра, Тушь для ресниц Mascara, Карандаш для контура губ Nude 1.5 Lip Liner и помаду Icon-90’s Matte.

Все знают знаменитый макияж Ким Кардашьян, но мало кто интересовался деталями. Надеемся, что наша статья вам помогла узнать немного лучше саму Ким и полностью повторить ее мейкап.

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