«Единственный способ стать умнее — играть с более умным противником».
©Эмануэль Ласкер (Emanuel Lasker) | Цитата Дня 07/04/2020
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Эмануэль Ласкер Цитата Дня 07/04/2020
Не скупился на цитаты, чемпион мира по шахматам немецкий шахматист и математик —
Эмануэль Ласкер (год рождения 24 декабря 1868 г.). Его цитаты можно отнести и к жизни, если не знать, что он имел в виду, скорее всего, шахматы.
Используя внимания и визуального внимания, цитаты мы часто сопоставляем её со своей жизнью и опытом, которая основана на её визуальной составляющей.