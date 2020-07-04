Интересно узнать, сколько подписчиков у Кайли Дженнер в инстаграме, но не только количество. Есть не только социальная сеть instagram, существуют и другие каналы и аккаунты, где у Кайли миллионная аудитория.

Топ-аккаунты Кайли Дженнер верифицированные в социальных сетях, instagram, facebook, youtube и twitter с миллионной аудиторий в 2020 году.

А вот сколько подписчиков у Кайли Дженнер в инстаграм

Инстаграм само́й обсуждаемой персоны во всём мире Кайли Дженнер стремительно растёт. На июль 2020 года, на профиль селебрити в beauty индустрии, подписано 183 814 459 миллиона фолловеров. Кайли обогнала даже свою сестру Ким Кардашьян.

Кайли Дженнер в инстаграм: @kyliejenner

Для продвижения бизнеса и личных брендов, это одни из самых высоких цифр в мире социальных сетей. Общее количество подписчиков всей семьи Кардашьян , сложно даже представить.

Подписчики в твиттере Кайли

Мировая социальная сеть, не так популярна в России, но не в мире. Второе место по количеству аудитории, в социальных сетях Кайли занимает именно твиттер. В twitter на Кайли Дженнер подписано 34,6 млн читателя.

Кайли Дженнер в твиттере: twitter.com/kyliejenner

Подписчики Kylie Jenner в фейсбуке

Фейсбук хотим мы этого или нет, это мачеха инстаграм и фактически всё что касается интеграций и рекламы, осуществляется непосредственно через facebook. Логично что у Кайли Дженнер есть fan page — страница в фейсбук.

Аудитория её аккаунта в фейсбук немного скромнее, это 27 832 119 миллиона человек. При этом активность, там не хуже, чем в инстаграме.

Кайли Дженнер в фейсбук: facebook.com/KylieJenner

Подписчики Кайли Дженнер на You Tube

Видеоконтент, одна из самых популярных ниш. Образ жизни, интервью, за кулисами фото сессий — всё есть на канале Кайли. На you tube Кайли Дженнер подписано, 8,46 млн подписчиков.

Кайли Дженнер на ютуб: youtube.com/channel/UCWkYXtnAuu7VTLPwUcRSB6A

Сколько подписчиков у Кайли Дженнер

На официальных страницах Кайли Дженнер: фейсбук — это 27 832 119 миллиона человек, инстаграм 183 814 459 миллиона, в твиттере 34,6 млн читателя и you tube 8,46. Примерное общее количество подписчиков Кайли Дженнер, можно получить путём сложения, это около 250 миллионов. Если не брать в расчёт, что под бренды. Кайли, есть отдельные страницы в разных социальных сетях.

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