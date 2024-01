Анимация картинки нейросеть или видео в один клик

Что за анимация картинки через нейросеть? Встречается видео, сгенерированное нейронной сетью, и мы такие, как, это где! давайте разбираться, как это можно сделать и на сколько секунд — это, бесплатно. Сразу отмечу, генерировать более менее длинное и качественное видео, можно только на своём компьютере. А если ещё и эффекты какие-то требуется, типа текста и так далее, то сразу, плюсуем видео редактор.

Я же рассмотрю платформы, которые при помощи моделей нейронных сетей могут генерировать или анимировать картинки. В самом первом примере вы и увидите, как это делается, а вот получение требуемого эффекта, это уже немного другое. При любом варианте вы получите список сайтов, на которых можно, анимировать картинку, фото либо создать что-то, невероятно и новое — своё.

Создаём анимацию картинки в нейронной сети бесплатно

Совсем недавно реализованная функция делает крутые арты, в зависимости от описания, которое вы оставляете для нейронной сети. Или можно повторить уже готовые работы от авторов, для этого есть специальная кнопочка, ремикс. Видео само не покажу, это вы сможете сделать самостоятельно и бесплатно. Но показу на примере, как это реализовать с технической стороны.

Аи Леонардо — авторизуемся и получаем сразу 150 баллов на бесплатные генерации картинок. Нейросеть будет пополнять ваш баланс на 150 баллов, каждые 24 часа, при условии что вы будете их тратить. Новая функция называется, Motion is our cutting edge new feature that puts you in the directors seat. Revolutionise your process with one-click generative video. (Motion — это наша передовая новая функция, которая позволяет вам занять место режиссёра. Эволюционируйте свой процесс с помощью генеративного видео в один клик).

Интересный сайт, на котором вы можете потеcnировать генерацию картинок и видео, просто создавая ремиксы на основе, уже существующих промтов.

Для генерации картинки в анимацию или видео. Заходим на страницу лента сообщества или комьюнити фид (Community Feed). Выбираем motion — видео, та же анимация.

Выбираем понравившийся вам арт, видео или любую анимацию. Она откроется во всплывающем окне, поверх всех видео. Важно, сделать ремикс, такого же арта у вас не получиться, в этой вкладке. Для этого придётся вернуться, в основное меню — ленты пользователей. Может, потом, это исправят.

Именно здесь вам нужно выбрать эффекты или понравившееся изображение, которое используется в видео. Другими словами, посмотреть, что за модель использована и скопировать промт, описание которое было использовано для создания этого видео.

Генерируем нейросетью картинку в видео кнопкой ремикс или Image2Motion

Это всё я рассказал, чтобы вы посмотрели и перемещались, сознательно по нужным меню сайта. Если с этим понятно, то следующий шаг, это генерация видео. Здесь видео не добавить, покажу скриншот, кнопки. А вы уже, непосредственно в своём аккаунте, реализуете, то что вам нужно.

Переходим обратно в ленту пользователей, я для примера возьму первое изображение. Вы можете пользоваться поиском, искать по категориям или тематическим моделям нейронных сетей, аниме, комиксы и так далее. В ленте выбираем для тренировки, любое изображение и кликаем по нему. Оно откроется как диалоговое окно, в котором будет содержаться вся подробная информация об описании, негативном описании, размер, название и базовые настройки. Это те, что использовались именно при создании этого изображения. А также под описанием вы увидите три активных поля, Image2Motion, Image to Image и remix. Для создания видео нам нужна Image2Motion.

Нажимаем по этой кнопке и вас перенаправит в личный кабинет, с вашими генерациями. Как уже говорил выше, вы можете использовать другое описание из любого другого видео. Просто скопировав его и вставив к своей новой работе. А также поиграть с настройками, в личном генераторе можно выбрать размер, изменить модель нейронной сети и так далее. Настроек очень много, базовые настройки интуитивно понятны, что касается более сложных, то здесь просто дело в личном опыте. Пока не попробуете, не получиться.

Видео будет стоить вам дороже. Спишут 25 баллов, учитываете это. Перед тем как перейти в личный кабинет и посмотреть, что у вас получилось сгенерировать. Вы увидите окно, с небольшими настройками. Первое видео будет общедоступно, приватно можно только за подписку. И длительность вашего видео или анимированной картинки. После чего жмём генерация и переходим в личный кабинет посмотреть, что получилось.

Зачем промт от видео о котором я говорил вначале

Видео, которое у меня сгенерировалось, получилось в формате MP4 - всё получилось. Но вот никакого эффекта, у этой медузы не было. Поэтому нужно сделать то, о чём я говорил вначале. Иначе она будет в формате видео, но на ней ничего не будет происходить. Ну или альтернатива, если вы знаете, как составлять правильно промты, вы можете самостоятельно исправить промт.

Похожие аналоги и нейронные сети для генерации видео из картинки

videobolt.net Первый в аналогах — для тех, кто, хочет создать какие-то промо анимации, может сайт, логотип, продукт. Этот веб-сайт имеет около 100 инструментов, самый основной это, конечно, видеоэффекты. Другими словами, вы можете использовать логотип или картинку из нейросети и анимировать с любым доступным эффектом на этой платформе.

для генерации видео из картинки

Там нет инструментов нейронных сетей, но думаю всё сайты и видео редакторы, уже их реализовали, так что это вопрос времени. Этот сайт подойдёт именно под запрос — анимация картинки. Так, здесь реализованы очень крутые эффекты, например, молнии или крутящийся логотип. Эффектов много и именно кто в индустрии, связанной с брендированием и визуализацией контента, будет хорошим дополнением к своим инструментам. Для социальных сетей, точно пушка.

Естественно, есть платная и бесплатная версия, на бесплатной все шаблоны, будут с вотермаркой. Если это проблема, скачиваем созданное видео с их лого и находим нейронную сеть, которая убирает вотермарки с видео - бесплатно и онлайн. Не благодари!

Ещё одна из популярных нейронных сетей с возможностью анимации картинок

runwayml.com - скорее всего, уже она вам попадалась или нет? В любом случае она входит в топ нейронных сетей по моделям, генерации, возможностям, частоте обновлений и ещё ряду преимуществ.

Обновления моделей немаловажный вклад разработчиков, они совершенствуются и создают все более и более реалистичные видео. Захватывающие видео, невообразимые. Если люди могут придумывать гениальные идеи, то нейросеть может генерировать невообразимые вещи.

runwayml.com

Основная модель называется, Gen-2, на сайте можно попробовать и первый вариант Gen-1. Удобный интерфейс, в котором, всё как я люблю писать - интуитивно понятно. На самом деле, нейронных — генеративных моделей там намного больше. Давайте покажу, как создать анимацию из картинки, самый простой способ.

Я выберу текс и изображения в видео, оговорка сайт на английском, у меня скрины — перевёл гугл хромом, на русский.

текс и изображения в видео

Загружаем фото, вот оно уже у меня подгрузилось и играем с настройками. Если мы говорим про анимацию картинки, а об этом же пост. То я выбираю, движущаяся кисть.

В открывшемся окне вы можете кистью выделить область, в которой будет создана анимация. Обычно для примеров, лодку показывают, обводим воду и она как будто плывёт, очень интересный эффект.

Ниже под фото, будут инструменты, доступные на бесплатном тарифе, горизонт и вертикально, а также близость и окружение. Это ползунки, которые делают смещение или приближают, удаляют объект. Это нужно, протестировать несколько раз самостоятельно, и всё станет понятно.

загрузка фото

После всех созданных вами настроек и выделенной области нажимаем сохранить. Вас перенаправит обратно, и вы сможете сгенерировать бесплатно 4 секунды, своей анимированной картинки.

бесплатно 4 секунды

Здесь видео или анимацию не загрузить. Мой велосипедист плывёт вбок. Поэтому сто́ит отметить, что это очень творческий процесс, требующий понимания внимания и креатива.

Очень интересно с машинами получается, я делал грузовик, а промт к нему писал — космический корабль улетает. Времени мало 4 секунд, но тем не менее получилось прикольно, большой грузовик как будто складывается и взлетает наверх.

Здесь, как говорится, на вкус и цвет, всё, что вы придумаете — пытаетесь реализовать. В заключение, первый сайт удобнее и там много примеров и настроек, второй сайт под определённые цели, и третий сайт своеобразный и суперпопулярный.