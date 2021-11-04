Как ответить на комментарий в инстаграм или просто о сложном
Если вы не знаете, как отвечать на комментарии в инстаграме или у вас возникли, какие-либо трудности, то надеемся наш материал, поможет вам получить ответ либо решить проблему, связанную с размещением комментариев. Основная задача приложения – обмениваться фотоснимками в режиме реального времени. В процессе апробации приложение совершенствовалось и сегодня легкодоступно как для мобильных устройств, так и для компьютеров.
За несколько лет работы программа претерпела изменения к лучшему, обрела запоминающийся интерфейс, а также дополнилась функциями по корректировке фотографий, возможности добавлять видео, reels, igtv, stories, переписываться внутри приложения, оставлять комментарии с упоминанием определённого пользователя или своего аккаунта. Но, давайте вернёмся непосредственно к процессу и его реализации, а именно как отвечать на комментарии в инстаграм.
Как ответить на комментарий в инстаграм с упоминанием другого человека или пользователя instagram
Вы видите публикацию в инстаграме, под ней бурное обсуждение в комментариях и вы хотите вступить в дискуссию обсуждения с определённым пользователем либо просто ответить ему на его комментарий! Для этого вам нужно просто, под комментарием пользователя, выбрать активное — «ответить».
- Выбираем комментарий пользователя из инстаграма, на который вы хотите ответить.
- Под комментарием находим активное поле — «ответить».
- Нажатием по активному полю — «ответить», вы вызовите автоматическую команду, которая вставит имя пользователя в диалоговое окно комментария.
- После чего вы увидите, в поле для ввода комментария, название аккаунта, которому вы отвечаете.
- После того как вы опубликуете ответ на комментарий, пользователь получить уведомление в своём аккаунте инстаграм.
Это самое удобное и простое решение, которое реализовано, во всех самых популярных соцсетях. За счёт чего, функция интуитивно понятна и сразу помогает понять, что вы отвечаете определённому пользователю инстаграма.
Отметить человека — если вы знаете точное имя пользователя в инстаграм
Для начала давайте рассмотрим, как добавить упоминание в комментарии, своего аккаунта. Для этого в любом месте вашего текста, комментария, естественно, чтобы он вписывался в контекст сообщения, вставляем специальный символ, @ известный как собака, чаще используемый в электронной почте. И уже после него, указываем никнейм своего аккаунта — это, ваше имя пользователя, например, @mashka.
После публикации комментария ваше имя станет ссылкой на ваш профиль, этот приём очень часто используют? когда рекламируют аккаунт с какими-либо товарами, услугами. Наподобие, девочки экспресс-метод похудения вот здесь @hudey и так далее. Вы могли не раз такое, видеть сами в комментариях.
Вводим имя пользователя — которого хотите отметить в комментарии
И как понимаете, таким образом, в комментарии можно указать любого пользователя, тематический аккаунт. Если вы хотите добавить в комментарий, упоминания другого аккаунта, например, вашего друга или подписчика, система поможет вам.
В частности, когда вы начнёте вводить после специального символа @ первые буквы, то система приложения покажет вас список аккаунтов, из ваших подписчиков, если там нет пользователя, которого вы хотите упомянуть, то придётся ввести его никнейм, самому.
Если кто-то вас упомянул в комментарии, таким образом, то вам придёт уведомление и соответственно если вы, вписали в комментарий, чей-то аккаунт, то пользователь также будет об этом, уведомлен. Так, вы можете, например, вписать имя пользователя (некнейм) своей подруги, под фотографией, какой-то новой коллекции в вашем любимом магазине и она получит уведомление, об этом.
Интерпретаций таких манипуляций много, основную, а именно как отвечать на комментарии в инстаграм, а также оставлять активные ссылки, мы описали и надеемся, инструкция поможет вам решить, возникшую проблему и расширит представление о возможностях instagram.
Плюс как вы могли понять из материала — как отвечать на комментарии в инстаграм, вы можете вписывать в своё сообщения, и таким образом, делать его привлекательнее; хештеги, смайлы и, конечно, упоминания как своего аккаунта, так и других пользователей.
Главное, что бы это ни казалось другим, пользователям приложения Instagram, спамом и органично вписывалось в комментарий, который вы хотите опубликовать, учтите, что многие могут негативно отреагировать на ваш комментарий и, например, пожаловаться, как на спам или того хуже.
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