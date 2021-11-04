Как ответить на комментарий в инстаграм или просто о сложном

Если вы не знаете, как отвечать на комментарии в инстаграме или у вас возникли, какие-либо трудности, то надеемся наш материал, поможет вам получить ответ либо решить проблему, связанную с размещением комментариев. Основная задача приложения – обмениваться фотоснимками в режиме реального времени. В процессе апробации приложение совершенствовалось и сегодня легкодоступно как для мобильных устройств, так и для компьютеров.

За несколько лет работы программа претерпела изменения к лучшему, обрела запоминающийся интерфейс, а также дополнилась функциями по корректировке фотографий, возможности добавлять видео, reels, igtv, stories, переписываться внутри приложения, оставлять комментарии с упоминанием определённого пользователя или своего аккаунта. Но, давайте вернёмся непосредственно к процессу и его реализации, а именно как отвечать на комментарии в инстаграм.

Как ответить на комментарий в инстаграм с упоминанием другого человека или пользователя instagram

Вы видите публикацию в инстаграме, под ней бурное обсуждение в комментариях и вы хотите вступить в дискуссию обсуждения с определённым пользователем либо просто ответить ему на его комментарий! Для этого вам нужно просто, под комментарием пользователя, выбрать активное — «ответить».

Выбираем комментарий пользователя из инстаграма, на который вы хотите ответить.

пользователя из инстаграма, на который вы хотите ответить. Под комментарием находим активное поле — « ответить ».

». Нажатием по активному полю — « ответить », вы вызовите автоматическую команду, которая вставит имя пользователя в диалоговое окно комментария.

по активному полю — « », вы вызовите автоматическую команду, которая вставит комментария. После чего вы увидите , в поле для ввода комментария, название аккаунта , которому вы отвечаете.

, в поле для ввода комментария, , которому вы отвечаете. После того как вы опубликуете ответ на комментарий, пользователь получить уведомление в своём аккаунте инстаграм.

Пример скриншота из приложения instagram, как ответить на комментарий пользователя с упоминанием

Это самое удобное и простое решение, которое реализовано, во всех самых популярных соцсетях. За счёт чего, функция интуитивно понятна и сразу помогает понять, что вы отвечаете определённому пользователю инстаграма.

Отметить человека — если вы знаете точное имя пользователя в инстаграм

Для начала давайте рассмотрим, как добавить упоминание в комментарии, своего аккаунта. Для этого в любом месте вашего текста, комментария, естественно, чтобы он вписывался в контекст сообщения, вставляем специальный символ, @ известный как собака, чаще используемый в электронной почте. И уже после него, указываем никнейм своего аккаунта — это, ваше имя пользователя, например, @mashka.

После публикации комментария ваше имя станет ссылкой на ваш профиль, этот приём очень часто используют? когда рекламируют аккаунт с какими-либо товарами, услугами. Наподобие, девочки экспресс-метод похудения вот здесь @hudey и так далее. Вы могли не раз такое, видеть сами в комментариях.

Вводим имя пользователя — которого хотите отметить в комментарии

И как понимаете, таким образом, в комментарии можно указать любого пользователя, тематический аккаунт. Если вы хотите добавить в комментарий, упоминания другого аккаунта, например, вашего друга или подписчика, система поможет вам.

В частности, когда вы начнёте вводить после специального символа @ первые буквы, то система приложения покажет вас список аккаунтов, из ваших подписчиков, если там нет пользователя, которого вы хотите упомянуть, то придётся ввести его никнейм, самому.

Пример как появляются подсказки, когда вы хотите отметить пользователя инстаграма в поле комментария

Если кто-то вас упомянул в комментарии, таким образом, то вам придёт уведомление и соответственно если вы, вписали в комментарий, чей-то аккаунт, то пользователь также будет об этом, уведомлен. Так, вы можете, например, вписать имя пользователя (некнейм) своей подруги, под фотографией, какой-то новой коллекции в вашем любимом магазине и она получит уведомление, об этом.

Интерпретаций таких манипуляций много, основную, а именно как отвечать на комментарии в инстаграм, а также оставлять активные ссылки, мы описали и надеемся, инструкция поможет вам решить, возникшую проблему и расширит представление о возможностях instagram.

Плюс как вы могли понять из материала — как отвечать на комментарии в инстаграм, вы можете вписывать в своё сообщения, и таким образом, делать его привлекательнее; хештеги, смайлы и, конечно, упоминания как своего аккаунта, так и других пользователей.

Главное, что бы это ни казалось другим, пользователям приложения Instagram, спамом и органично вписывалось в комментарий, который вы хотите опубликовать, учтите, что многие могут негативно отреагировать на ваш комментарий и, например, пожаловаться, как на спам или того хуже.

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