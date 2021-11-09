Курс биткоина (BTCUSDT) BITCOIN / TETHERUS на 09.11.2021

Цена биткойна на 09.11.2021 сегодня, курс за последние сутки (24 часа) биткойн «BTCUSDT BITCOIN / TETHERUS» торговался между: $65,122 тыс. долларов — минимальная стоимость за 24 часа и максимально за 24 часа $68,524, данные с биржи binance.com. По состоянию на 14:00 (мск) биткоин BTC торговался на уровне 68 тыс. долларов (+3,57%). По сравнению с 7 ноября, цена показывает рост, выходя из диапазона в 62 тысячи долларов, прорываясь к $70 тыс.

Согласно CoinGecko.com (*Цены криптовалют, ранжированных по рыночной капитализации) рыночная капитализация BTC (биткоина) находится на уровне 1,28 трлн. Сейчас биткоин торгуется на рекордно высоком уровне, многие аналитики прогнозируют, продолжения бычьего движения, другими словами, рост криптоактива.

Источник binance.com

Биткоин в паре «BTCUSDT BITCOIN / TETHERUS» на 09.11.2021

$BTC - $68310,6 ( +3.57% )

- $68310,6 ( ) $ETH - $4808,83 ( +1.94% )

* Проценты и изменения стоимости криптоактивов, за 24 часа (сутки) на 9 ноября 2021 года.

Другие основные криптовалюты: на 9 ноября 2021

$BNB - $645,546 (+1.41%) $DOT - $53,0129 (+0.65%) $ADA - $2,17673 (+6.6%) $XRP - $1,27121 (-0.33%) $LTC - $243,427 (+18.03%) $WAXP - $0,48610 (-0.86%) $BCH - $666,559 (+9.29%) $XLM - $0,38062 (+3.2%)

Онлайн график пары BTC/USDT на 9 ноября 2021 года

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