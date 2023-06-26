Обложка для ВКонтакте как сделать + размер обложки ВК

Разбираем простую функцию — обложка для ВКонтакте, а также как сделать, какие размеры и форматы обложек бывают. Порой простые вещи кажутся сложными и оформление своего сообщества не исключение.

Например, как сделать обложку ВКонтакте для своего сообщества, группы, страницы. Какие лучше использовать размеры для корректного отображения на разных устройствах. Давайте разберёмся не только как сделать, но и где можно создать обложку для группы ВК онлайн.

Для начала размеры обложки и основные настройки от социальной сети ВКонтакте, в которых мы будем создавать саму обложку. Где настройки, а также сама кнопка [Изменить обложку] и [Загрузить изображение].

Загрузить и Изменить обложку группы ВКонтакте

Найти обложку своего сообщества вконтакте несложно, от неё вас отделяет несколько шагов.

Открываем ВКонтакте , авторизовываться ( вход ).

, авторизовываться ( ). Выбираем в меню с левой стороны вкладку сообщества . На странице над поиском выбираем управление . Можно просто перейти на свою группу, по прямой ссылке.

. На странице над поиском выбираем . Можно просто перейти на свою группу, по прямой ссылке. В верхнем праву углу вашего сообщества находим активное поле [Изменить обложку] и [Загрузить изображение]. Нажимаем на активное поле [Загрузить изображение].

[Изменить обложку] и [Загрузить изображение].

Вам отрывается диалоговое окно, в котором вы увидите (Важный элемент оформления, который выделяет ваше сообщество и придаёт ему уникальность). А далее будут активные формы для загрузки из двух вариантов, это главная обложка сообщества и живая обложка сообщества. Начнём с первого варианта самого простого.

Главная обложка сообщества в ВКонтакте

Один из простых вариантов обложки — это форматы JPG или PNG. Вы можете заказать или нарисовать самим обложку под заданный размер и опубликовать её в своём сообществе.

В кратком описании вы найдёте информацию об обложке для сообщества, это:

Рекомендуемый размер обложки; в разрешении 1920×768 пикселей. И форматы изображения; JPG или PNG (прозрачный фон).

Главная обложка сообщества в ВКонтакте

Ничего сложного, всё предельно просто. Если у вас есть заготовка обложки для сообщества с нужной вам иллюстрацией, вы просто загружаете её и публикуете. Обложка для группы готова.

Размер обложки для сообщества ВКонтакте

Если вы заметили на картинке, в текстовом описании помимо размера и формата обложки написано: Вы можете скачать шаблон обложки здесь. Что это, это такое?

Этот архив, в котором есть документ формата FIG для редактора фигма. Фигма бесплатный инструмент для веб-дизайнеров, художников, верстальщиков и всеми всеми, кто связан с работой в сфере оформления и дизайна.

В макете содержится базовое расположение, всех элементов на разных устройствах.

Размер обложки для сообщества ВКонтакте

Фигма бесплатная, так что если у вас есть навыки работы с фото редакторами, вы без труда разберётесь. В основном там указаны области, отображения на разных устройствах.

Например, стандартный размер 1920×768 пикселей, отображается в любом браузере. Картинка не будет изменяться или менять размер. А вот на мобильных устройствах она уже будет иметь немного другой размер, подстраиваясь под мобильный экран вашего устройства.

Размеры обложки получаются следующие стандарт, который рекомендуют и варианты веб-версии и видимая область на мобильных устройствах.

Стандартный размер: 1920×768 пикселей.

Область, видимая в веб-версии: 1427×637 пикселей.

Область, видимая на мобильных устройствах: 820×762 пикселей.

* вместе с аватаром вашего сообщества, конечно же.

Живая обложка сообщества ВК

Живая обложка сообщества ВКонтакте — это возможность, добавить динамики и красоты в вашу группу, например, видео или гиф анимацию.

Живую обложку можно добавить к существующей обложке, которую мы рассматривали выше. Сделать это можно по причине того, что отображаться живая обложка будет только в мобильном приложении.

Живая обложка

Размер и рекомендации для живой обложки вк

Рекомендуется загружать изображения или видео в разрешении 1080×1920 пикселей.

Только 5 изображений или видео.

Размер загружаемого файла — до 20 Мб.

длительность выбранного вами видео или анимации — до 30 с.

видеокодек — H.264. * H.264, MPEG-4 Part 10 или AVC — лицензируемый стандарт сжатия видео, предназначенный для достижения высокой степени сжатия видеопотока при сохранении высокого качества.

H.264, MPEG-4 Part 10 или AVC — лицензируемый стандарт сжатия видео, предназначенный для достижения высокой степени сжатия видеопотока при сохранении высокого качества. аудиокодек — ААС. * Advanced Audio Coding — собственнический (патентованный) формат сжатия аудио, который используется для хранения и передачи музыки и звука.

Advanced Audio Coding — собственнический (патентованный) формат сжатия аудио, который используется для хранения и передачи музыки и звука. В живых обложках можно включить эффект приближения. Если на изображениях много текста, возможно, опцию стоит отключить.

Полный обзор на живые обложки от ВКонтакте

Вы можете посмотреть, как выглядят живые обложки у популярных брендов ВКонтакте, на официальной странице или в статье от дизайнера ВК. ССылка на публикацию ВКонтакте - https://vk.com/@vkdesigners-live-covers.

ВКонтакте является одной из наиболее популярных социальных сетей в России и странах СНГ. Если вы создаёте группу или сообщество в этой социальной сети, то одной из важных задач будет создание красивой обложки, которая привлечет внимание потенциальных подписчиков.

Создание красивой обложки для вашей группы или сообщества во ВКонтакте может занять несколько часов, но это может оказаться очень полезным для привлечения новых подписчиков и увеличения популярности вашей группы в социальной сети.