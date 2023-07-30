Подборка детективов топ 19 самых лучших детективов чтобы пересмотреть

Детективы бывают разные, детективов много, для меня лично, главные критерии — непредсказуемость. Чтобы в детективе можно было ломать голову и строить догадки, быть практически уверенным, что персонаж и есть злодей, и в конце ошибиться. В этой подборке детективов постарался собрать киноленты в жанре детектив, именно с таким уклоном. Больше фильмов в моей ленте, а также оставлю ссылки на похожие публикации.

Подборка детективов - чтобы в детективе можно было ломать голову и строить догадки

Помните такие фильмы (злобная классика) — «Королева проклятых», «Омен», «Зелёная миля», «В пасти безумия», «Сияние», «Малхолланд Драйв», «Психо», «Реквием по мечте», «Зелёная миля» — фильмы, которые вызовут у зрителя волну эмоций и надолго останутся в его памяти. Всё это разные жанры кино, в этой подборке только интересные детективы в том числе и с непредсказуемыми сюжетами и концовками.

Лучшее предложение (2012 год)

Хитроумный детектив с искусствоведческим подтекстом. Вергилий Олдман (Джеффри Раш) - хитроумный управляющий аукционного дома, который со своим помощником Билли проворачивает грандиозные аферы, на глазах у всего мира. Проводя ловкие манипуляции с покупателями и продавцами, Вергилий смог собрать коллекцию самых редких и бесценных картин, которые он бережно хранит в секретном зале собственной виллы.

Однажды за помощью к нему обращается молодая особа, которая тщательно скрывает свою личность. Она просит помощи в продаже антикварных реликвий, принадлежащих её семье. Среди большого количества произведений искусства, Олдман обнаруживает все новые и новые частицы давно утраченных сокровищ. Пытаясь собрать механизм воедино, Вергилий понимает, что его интерес в этом деле не заканчивается на предметах старины...

Прежде чем я усну (2013 год)

Захватывающий дух фильм, снятый в лучших традициях «Помни». Каждое утро Кристин просыпается, ничего не помня о себе и прошедшем дне. Женщина потеряла память, и вот уже на протяжении двадцати лет вынуждена восстанавливать свою собственную жизнь ежедневно. Но какие тайны таит в себе вчерашний день?

Обитель проклятых (2014 год)

Фильм основан на рассказе Эдгара Аллана По "Системе доктора Смоля и профессора Перро". Эдвард Ньюгейт, молодой и подающий надежды доктор, поступает на работу в психиатрическую клинику, расположенную вдали от цивилизации. Его вниманием сразу завладевает миссис Грейвс — невероятной красоты женщина, которая помещена в клинику с диагнозом истерия, за нападение на мужа. Радикальные методы лечения мистера Лэмба — главного врача клиники — кажется Ньюгейту весьма странными. Он не ограничивает свободу передвижения пациентов и поддерживает их иллюзии. Но это лишь начало череды странных событий, которые приведут Ньюгейта к разгадке самой страшной тайны, которая таится в стенах лечебного заведения...

Игра (1997 год)

Шедевр Дэвида Финчера с Майклом Дугласом в главной роли. Имя Николаса Ван Ортона вызывает ассоциацию с успехом. Преуспевающий банкир, в жизни которого нет места неуверенности и тревогам, привык все держать под контролем. На свой день рождения Николас получает необычный подарок - билет на «Игру», которая должна вернуть яркие ощущения и вкус жизни. Вступая в игру, жизнь банкира начинает превращаться в ад... А что,если этот ад - кем-то спланирован, а "Игра" не для жизни, а - на смерть?..

Девушка в поезде (2016 год)

Жизнь Рейчел не насыщена развлечениями. Две вещи радуют её — алкоголь и наблюдение за жизнью идеальной пары, мимо чьего дома она ежедневно проезжает, отправляясь на работу. Но однажды она становится единственной свидетельницей ужасной сцены, после которой её жизнь разделяется на "до" и "после".

Подарок (2015 год)

Саймон и Робин - молодая счастливая пара, чью жизнь можно назвать идеальной. Однажды в жизни Саймона появляется человек из далёкого прошлого — его школьный друг Гордо. Милый добряк с неуклюжими манерами и... большими странностями. Появление Гордо меняет течение жизни молодоженов, делая их жизнь с каждым днем все более и более невыносимой.

Третье убийство (2017 год)

Судебная драма с глубоким смыслом. Успешный адвокат высшей квалификации Сигэмори принимает решение выступить защитником человека, приговорённого к смертной казни. При этом Микуми - обвиняемый - не отрицает своей вины и готов полностью понести заслуженное наказание. Но профессиональный опыт Сигэмори не даёт ему пустить дело на самотёк, и он отважно вступает в борьбу за жизнь своего подзащитного.

Империя волков (2005 год)

В турецком квартале города Париж неуловимый убийца хладнокровно пытает, а затем убивает женщин. Странным является то, что все жертвы - очень похожи между собой. Молодой полицейский Поль решает разобраться в этом запутанном деле и положить конец череде жестоких убийств. Для этого он прибегает к помощи опытного полицейского, чья репутация оставляет желать лучшего - Шиффера. Вместе они пускаются по следу убийцы, жаждя его поимки.

Патруль времени (2013 год)

Фильм пытается дать ответ на вопрос, который давно тревожит многих: "Можно ли улучшить будущее, исправив ошибки прошлого?". С созданием машины времени, человечество получает новый уровень развития цивилизации, ведь с помощью машины возможно исправить ошибки прошлого. Главный герой - успешный полицейский патруля времени, за плечами у которого множество успешно проведённых операций по предотвращению преступлений. Но как он справится с заданием, которое может изменить его жизнь?

Подмена (2008 год)

Страшная история, в основе которой лежат реальные события. Лос-Анджелес, 20-е годы XX века. Кристин Колинз обращается в полицию, с просьбой найти ее пропавшего сына. Полицейские оперативно находят ребенка и возвращают его матери. Но Кристин понимает, что ребенок - не ее сын. Все попытки доказать обратное и спасти родного ребенка приводят мать в клинику для сумасшедших...

Багровые реки (2000 год)

В престижном районе Альп происходит зверское убийство. Вести расследование поручают опытному комиссару полиции Пьеру Ньемансу.

В это же время, в другом месте, происходит не менее чудовищное преступление - неизвестные изверги оскверняют могилу маленькой девочки. Это дело ведет молодой сотрудник Макс Керкерьян.

Казалось бы, связи между столь разными преступлениями быть не может. Но когда эта связь станет явной для двух полицейских, им откроется смертельно опасная правда. Такая,что все предыдущие их дела будут меркнуть перед этой тьмой.

Таинственная река (2003 год)

Джимми,Дэвид и Шон - троица неразлучных друзей, вместе выросших на улицах Бостона. Став взрослыми, судьба снова свела их вместе. Причиной встречи стала трагедия - дочь Джимми, Кэтти, стала жертвой жестокого убийства. Но как поступить безутешному отцу, если все следы преступления указывают на его друга детства, которому он доверял?

Пленницы (2013 год)

Келлеру Доверу не повезло столкнуться с самым страшным кошмаром в жизни любого родителя. Его маленькая шестилетняя дочь пропала без вести, вместе со своей подругой. Единственной зацепкой стал фургончик, рядом с которым девочки играли в день своей пропажи. Арест его водителя закончился его освобождением, в связи с отсутствием улик. Если помощи ждать, неоткуда, как должен поступить обезумевший от горя отец? И насколько далеко он готов зайти, чтобы вернуть свою дочь?

Девушка в тумане (2017 год)

Зимней ночью психиатр Аугусто Флорес был вызван на срочное обследование инспектора Фогеля. Инспектор попал в аварию и потерял память в результате ее. На рубашке Фогеля - следы крови, которая ему не принадлежит. В ходе работы психиатру удаётся восстановить события, цепочка которых приведёт к исчезновению Анны Лу, 16-летней девушки, которая пропала месяц назад...

Ветреная река (2016 год)

Кори Ламберт, егерь резервации индейцев, под названием "Ветреная река",находит на её территории тело девушки. К расследованию привлекают молодого агента ФБР. Чтобы лучше познакомиться с обычаями индейцев и понять возможные мотивы преступления, агент просит помощи в расследовании у охотника Департамента охоты и рыболовства. Их совместные усилия приведут к невероятным открытиям.

Прощай, детка, прощай (2007 год)

Аманда МакКриди, 4-летняя жительница Бостона, пропала без вести. Спустя время полиция прекращает поиски ребёнка. Опечаленная тетя девочки нанимает частных детективов, чтобы помочь найти ребёнка. Принимаясь за дело, они еще не знают, что теперь на кону не только жизнь Аманды, но и их собственные жизни.

Лофт (2013 год)

Пятеро успешных и богатых друзей заводят уютную "норку", для любовных интриг и приключений. Однажды в квартире находят тело убитой женщины... Но кто же из друзей - убийца?

Невидимый гость (2016 год)

Андриан Дориа, молодой и успешный бизнесмен, обвиняется в убийстве любовницы. Находясь под домашним арестом, он приглашает для защиты Вирджинию Гудман, которая является лучшей в подобных делах. Для Вирджинии это дело - последнее в ее карьере, и проигрывать она его не намерена.

Исчезнувшая (2014 год)

И снова Дэвид Финчер предлагает настоящую головоломку для разгадки. В день празднования пятилетней годовщины брака, жена Ника бесследно исчезает. В доме - следы борьбы и кровь. А также - цепочка подсказок, которую так любила использовать жена Ника, устраивая "охоту за сокровищами" для своего мужа на предыдущие годовщины. Куда же приведут эти подсказки и какую тайну скрывала виновница торжества?

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