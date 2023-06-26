Подвесная корзина на кроватку | органайзер для мелочей | из трикотажной пряжи

Идея использования подвесной корзины на кроватке может быть очень удобной, так как она позволяет хранить вещи в непосредственной близости от Вас и Вашего ребенка.

Подвесная корзина на кроватку

Корзины из пряжи на кроватку - розового цвета

Корзины связаны из пряжи, в составе которой 100% хлопок. Они не вызовут аллергическую реакцию и никак не навредят здоровью малыша.

Подойдут на любую кроватку, длина лямок в открытом виде 22 см., в закрытом виде 11 см.

Ширина большой корзины 21 см. в широкой части. Длина 20 см.

Ширина маленькой корзины 16 см. длина 15 см.

Уход за корзинкой:

Стирка при температуре не выше 30 градусов, в стиральной машине с мягким моющим средством, например, детский порошок. Сушить в горизонтальном положении, предварительно расправив руками. Сушить на отопительных приборах не рекомендуется. Возможно отпаривание. Глажка не рекомендуется.

Размеры подвесных корзин. Большая 20/21 см обычно влезает 2-3 подгузника, пелёнка, бутылочка. Маленькая 16/15 см - крем, погремушка,соска.

Корзины из пряжи на кроватку - розового цвета

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