Сетей много, все работают и разрабатываются на API. Мир эволюционирует, подталкиваемый нейроэнтузиастами во всём мире. Хотелось собрать, побольше материала, но к сожалению, практически все сервисы монетизируются. И поэтому, как минимум это подписка, на сервис, как максимум небольшое количество запросов для фри триала.

Для этого выбрал, рабочее бесплатное, плюс дополнения генераторы для промт ИИ — описание картинок, изображений и иллюстраций.

Генерирует промты для gpt 3.5 и GPT-4 и даже турбо плюс 10 нейросетей

https://promptperfect.jina.ai/home Первый, конечно, не на русском языке, но его популярность за границей, высокая и это не беспочвенно. Очень много настроек и функций. После регистрации вы пройдёте визуальную инструкцию по сайту. Нас интересует промт для текстов, в частности, это gpt, а также это могут быть модели, которые работают на апи того же gpt чата. Поэтому запросы подойдут.

И главное! дело не в том, что подойдёт или нет. Всё дело в том, что машина, генерирует правильный запрос. Что это означает?

Это значит, что вы будете пытаться попросить что-то написать, в нейронной сети, а она будет выдавать вам некорректную информацию. Или напишет, что она не может писать, что там нарушавшее закон. А благодаря промтам для ИИ, вы получаете правильно составленный запрос, который тот же GPT с удовольствием скушает.

промты для gpt 3.5 и GPT-4

Минус, придётся написать в диалоговое окно генерации промта, описание на английском. В помощь, переводчик, тестировал лично отлично съедает запросы и выдаёт, хороший промт. Далее отправляем его в gpt, можно даже не переводить.

Мне очень зашло, я раньше реально не понимал как в некоторых задачах, писать промт. Просто протестировал этот сервис, после чего gpt реально выдаёт длинные запросы, описывает контекст, задачи и так далее. Это реально работает, особенно для тех, кто изучает, но не понимает, как это работает.

Создаём промт для ИИ онлайн без регистрации и бесплатно

Продолжаем, https://neuralwriter.com/ru/prompt-tool/ второй сервис — онлайн бесплатно, подробное описание и два диалоговых окна. Промт для текста, который с удовольствием скушает GPT. Всё предельно просто и интуитивно понятно.

Прикидываемся дилетантом и просим составить промт — Нужно составить план для статьи, на тему — как открыть бизнес по небольшому производству корпусной мебели.

Промт получился вот такой:

запрос: как открыть бизнес по небольшому производству корпусной мебели

Приводить текстовый пример не буду, вы можете сами попробовать вставить этот запрос. Генератор разбил всё на заголовки с номерами, добавил в конце, что, всё это. Примечание для модели: пожалуйста, предоставьте подробные и конкретные ответы на каждый из пунктов плана статьи.

Выглядит как подготовка к большой, статье в которой всё будет разложено по пунктам. Насколько GPT, корректно и уникально напишет, будет зависеть от модели, которой вы пользуетесь. Если мы говорим про социальные сети, мини-блоги и так далее, может получиться интересный материал.

А если мы добавим к этому, что вы реальный владелец бизнеса и знаете все нюансы, значит, этот материал будет, у вас как заготовка. Возможно, немного редактуры и ваша история готова. Применяемое к любой области, направлению бизнеса, личного опыта, дизайна, курсов и так далее. Сервис рабочий и отлично справляется со своей задачей, помимо этого, там есть ещё инструменты, перефразировать, перевод и так далее.

Можно попробовать и бесплатную версию ChatGPT на русском с дополнительными возможностями

Сейчас много, сайтов которые работают по апи и предлагают недорогие варианты использования доступных моделей ChatGPT. Нашёл ещё одну платформу, на которой можно бесплатно пользоваться доступным ChatGPT или купив подписку, получить больше. Это не спойлер, просто монетизация неотъемлемая часть, любой платформы.

В любом случае пока есть бесплатный тариф, можно качать свой навык и использовать, нейронные сети под свои цели.

Нейронные сети ускорить свою работу в получении информации

https://chadgpt.ru/ На главной сайта вы найдёте ответы на все интересующие вас вопросы. Это и сколько стоит и как пользоваться бесплатно. Это, к слову, на одну задачу, бесплатных токенов достаточно много. Преимущества, общение с нейронной сетью, написание промтов, генерация кода для сайтов и приложений. Только поверхностно, конечно, да мы ещё не осознали, насколько стало, проще жить. Пока речь идёт об ускорении, рутинных процессов, но все помнят, что экран мобильного, был чёрно-белым недолго!

GPT на русском

Чат в личном кабинете, молниеносный, всё интуитивно понятно и на русском языке. Не надо искать карты, сервисы и так далее, чтобы оплатить GPT. Он уже подключён в ваш личный кабинет и вы можете пользоваться им бесплатно. А если требуется, больше — ну вы поняли (подписка).

Промты для генерации картинок Midjourney и других нейронных моделей

Дополняю этот материал, бесплатными генераторами промтов для картинок. При этом обнаружил такое, есть, кто уже знает, как это работает и ищет генераторы, которые могут создавать промт по картинке.

Проще говоря вы загружаете изображение и нейронная сеть, генерирует вам текстовое описание. Которое вы можете использовать в генераторе иллюстраций. Подробную подборку генераторов, которые работают по формуле картинка — промт, вы можете посмотреть в статье — Промт по картинке: раскройте потенциал с преобразованием изображений в текст.

И второй вариант — это кто ищет генератор подсказок Midjourney. Их, к слову, немалое количество, от простых нейронных сетей до с расширенными возможностями. На таких сервис сайтах можно при генерации промта. указать стиль, модель нейронной сети, задать отображающуюся эмоцию для картины и так далее. Полный список таких генеративных моделей и их сайтов можно прочитать вот в этой статье — Генератор{Ы} промтов для нейросетей.

Этого, должно быть, предостаточно, чтобы утолить жажду любой интересующей вас нейронной сети. Вне зависимости от того, ищите вы промты для генерации текстов или картинок.