Топ сайт 3D иллюстраций бесплатно и сервис 3Д аватарок бонусом больше и не надо

Сервис, содержащий более 150 000 премиум- и бесплатных 3D-иллюстраций. Данная библиотека изображений наверняка окажется полезной веб-дизайнерам, так как содержит картинки практически на все случаи жизни.

Изображения рассортированы по назначению и категориям. Здесь есть полноценные картинки, а также аватары и иконки. Постоянно добавляется новое содержимое — более 2 тыс. иллюстраций ежедневно.

На сегодняшний день библиотека уже содержит более 5,5 млн разных по стилю иконок. Например, среди них есть анимированные или минималистичные. С помощью удобного редактора изображений также можно поменять цвет иконки или дополнить её другими элементами по выбору.

Оформив подписку, можно получить доступ к полной базе изображений и экслюзивным наборам картинок. Также доступны бесплатные подборки по разным тематикам, например, новогодние, ко Дню святого Валентина или связанные с другими праздниками и событиями. Понравившееся 3D-изображение можно повернуть так, как вам нужно, отредактировать и сохранить в форматах PNG, BLEND, GLTF, C4D, OBJ, PSD или FBX.

3D иллюстрации бесплатно - подобрать онлайн, найти скачать

Иллюстрации объединены тематически, например, есть разделы с картинками на тему профессий, бизнеса, разных видов спорта, музыкальных инструментов, животных, людей, просто абстрактных форм и многое другое. Также доступен поиск по ключевым словам.

Чтобы начать работу, вы можете зарегистрироваться на площадке, а также войти через аккаунты Google

Страница авторизации

Для поиска подходящего изображения переходим в нужный раздел, например, картинки с людьми.

Пример поиска по 3Д иллюстрациям

Если нужно найти иконки с изображением определённой профессии, допустим, инженер, вводим ключевое слово в поисковую строку и выбираем понравившуюся картинку: на английском языке, естественно. Картинка этого поста, составлены из запроса girl, где попалась, конечно, девушка из фильма бумажный дом и skateboard. В переводе не нуждается.

иконки с изображением определённой профессии

3D-изображение можно рассмотреть со всех сторон, кастомизировать и сохранить в нужном формате.

3D-изображение

Сервис https://iconscout.com/ поддерживает интеграцию с большинством известных графических редакторов, таких как Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Canva, Sketch App и многими другими, что позволяет быстро и удобно использовать выбранные изображения в дизайне и редактировать их. Также поддерживаются Google Docs и Ms Office. Помимо этого, благодаря интеграции с WordPress, выбранные элементы дизайна можно сразу же добавить на сайт без кода.

При этом плагины и десктопные приложения IconScout бесплатны, что позволяет получить полный доступ к кастомизации всего содержимого — иконок, векторных изображений, 3D-иллюстраций и анимаций Lottie. Но есть и платный контент — чтобы получить доступ ко всем наборам картинок, нужно оплатить подписку. Её можно в любое время отменить, перейдя в меню управления своей учётной записью, в разделе «Подписка».

Достоинства сервиса IconScout:

Наличие большой библиотеки бесплатных иконок, анимаций и 3D-иллюстраций по самым разным тематикам.

Поддерживается множество форматов сохранения файлов.

Есть возможность конвертации изображений из .svg в Lottie.

Удобный графический редактор для кастомизации изображений.

Интеграция с большинством популярных графических редакторов и платформ.

Есть много подробных инструкций и обучающих материалов на сайте с примерами использования сервиса.

Ава бесплатно + Бонусом к 3D иллюстрациям сервис для создания аватарок

Может пригодиться как для веб-проектов, так и для социальных сетей. Прикольный сервис, на котором вы можете менять пол, цвет волос улыбки глаза и подобрать прикольный, по вашему мнению аватара, для себя бесплатно.

https://avamake.com/ для своих целей идеальный сервис, очень крутая графика, похожа на мультяшных персонажей. Вы можете их переделывать как угодно, а если нажать на лампочку под картинкой генератора. Он сам будет генерировать вам разные варианты персонажей.

https://avamake.com/

Пользуйтесь, надеюсь, для дизайна ваших работ или любых других целей — связанных с веб-оформлением, вам будет достаточно. Так как первый сервис, просто бомба, там есть практически всё.

Естественно, что в категории FREE, намного меньше бесплатных изображений чем в общей массе всех иллюстраций, но и этого хватит. Если мы говорим, конечно, о бесплатном.