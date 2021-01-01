Засекреченный агент ЦРУ которого играет (Джон Дэвид Вашингтон), доказавший свою преданность жизнью, получает задание спасти наш мир. Головокружительная головоломка, в совокупности инвертированных спецэффектов задаёт динамику всего фильма.

Сюжетная линия идёт в такт со временем, пока главному герою не рассказывают о находках спец служб — инвертированных предметах. Невероятность происходящего, быстро осознаётся главным героем и он начинает поиск, антагониста Андрей Сатор (Кеннет Брана), к которому ведут все нити. Сплотившись в одну команду со своим связным в Индии — Нилом которого играет (Роберт Паттинсон). Главный герой, начинает свою инвертированную игру.

Стоит ли посмотреть фильм Довод?

Интересная кинокартина, которую стоит посмотреть не только ради слова — инвертирование, но и спецэффектам, которые внесли в кинематограф, что-то необычное, новое. Ведь добрая половина фильма Довод — идёт как вперёд по времени, так и назад, но не совсем привычном нам, понимании слова — назад.