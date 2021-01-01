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Довод

  • Боевик
  • Триллер
  • Драма
150 мин.
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Описание
16+
Засекреченный агент ЦРУ которого играет (Джон Дэвид Вашингтон), доказа...
Полное описание

Рейтинги

7 .594
Кинопоиск
10
(2)
GMGO
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Описание Рецензии Трейлеры и галерея

Засекреченный агент ЦРУ которого играет (Джон Дэвид Вашингтон), доказавший свою преданность жизнью, получает задание спасти наш мир. Головокружительная головоломка, в совокупности инвертированных спецэффектов задаёт динамику всего фильма.

Сюжетная линия идёт в такт со временем, пока главному герою не рассказывают о находках спец служб — инвертированных предметах. Невероятность происходящего, быстро осознаётся главным героем и он начинает поиск, антагониста Андрей Сатор (Кеннет Брана), к которому ведут все нити. Сплотившись в одну команду со своим связным в Индии — Нилом которого играет (Роберт Паттинсон). Главный герой, начинает свою инвертированную игру.

Стоит ли посмотреть фильм Довод?

Интересная кинокартина, которую стоит посмотреть не только ради слова — инвертирование, но и спецэффектам, которые внесли в кинематограф, что-то необычное, новое. Ведь добрая половина фильма Довод — идёт как вперёд по времени, так и назад, но не совсем привычном нам, понимании слова — назад.

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Режиссёр
Кристофер Нолан
В ролях
Джон Дэвид Вашингтон Роберт Паттинсон Элизабет Дебики Аарон Тейлор-Джонсон Кеннет Брана Майкл Кейн Химеш Патель Клеманс Поэзи Фиона Дуриф Мартин Донован
Сценарист
Кристофер Нолан
Продюсер
Кристофер Нолан Эмма Томас Томас Хэйслип
Оператор
Хойте Ван Хойтема
Композитор
Людвиг Йоранссон
Художник Нэйтан Краули Тоби Бриттон Рори Бруен
Монтаж
Дженнифер Лэйм
Жанр
Боевик
Триллер
Драма
Страна
США
Год
2020
Время
150 мин.
MPAA
Слоган
«Time Runs Out»

Трейлеры

Все трейлеры
Русский Английский

Фотогалерея

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