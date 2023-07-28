Как можно посмотреть свои лайки вконтакте, записи, комментарии, фотографии, видео, клипы, товары ВК

Социальные сети — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. И пока наверно среди всех возможностей, предоставляемых социальными сетями и ВКонтакте, в том числе. Одна из наиболее интересных функций - возможность оценивать и ставить лайки под записями других пользователей.

Но что делать, если вы хотите посмотреть свои лайки вконтакте или проверить, какие записи получили их больше всего? А может, вы хотите вспомнить, кому поставили реакцию и может самое время, убрать лайк. По сути, механика, поиска своих лайков идентична, поэтому первопричина — фактически не важна.

Как найти свои лайки «Реакция» вконтакте с комьютера

Лайки ВКонтакте раньше назывались, мне нравится, позднее понравилось, а сейчас они называются — реакции. Вот где расположились реакции ВКонтакте, на персональном компьютере (ПК).

Заходим на свою страницу вконтакте. В левом меню пункт — «Новости» . Переходим на неё. На странице «Новости» у вас будет подгружаться привычная нам — новостная лента vk.com/feed. Теперь находим с правой стороны, пункт (правого) меню! Вкладка — «Реакция» . Она расположена между пунктами, поиск и обновления. Кликом по активному полю — Реакция, переходим на страницу «Понравившиеся фотографии» . Полный веб-адрес vk.com/feed?section=likes .

Пример скриншота, как можно найти свои реакции во ВКонтакте 0 записи, комментарии, фотографии, видео, клипы, товары ВК

Когда вы попали на страницу ваших лайков или как они теперь называются — реакции. Вы увидите ленту всех постов, на которых вы ставили лайки. Как отсортировать их по дате или году, не нашла. Единственное, что можно, это с помощью дополнительных чекбоксов, отметить определённый тип публикации, к которой вы ставили лайк.

Вот пример скриншота, как можно найти свои реакции во ВКонтакте 0 записи, комментарии, фотографии, видео, клипы, товары ВК. Всё предельно просто, сортируем нужные посты и находим реакции, которые вы ставили, например, к комментариям или записям, видео, клипам и так далее.

пример скриншота

Лайки ВКонтакте, найти стало сложнее из-за того, что изменилось, название с (мне нравится) на реакции. Но теперь вы без проблем сможете, найти свои отметки мне нравится на любых записях, жаль, нет поиска по дате, если у вас миллион лайков или несколько тысяч. Придётся пролистать, приличное количество постов, прежде чем найти нужную вам публикацию сделанную, например, лет 6 назад.

Найти реакции в мобильном приложение ВКонтакте и посмотреть свои лайки

В мобильном приложение ВКонтакте найти свои лайки или реакции, оказывается ещё сложнее. Они запрятались далеко, но не дальше ваших сохранений Если вы знаете, где расположены закладки — ваши сохранения, то и реакции найдёте без труда. И всё же, более наглядная инструкция, как найти реакции ВК, ниже.

Открываем мобильное приложение ВКонтакте .

. Находим в нижнем меню вкладку « Сервисы »

» После перехода в сервисы ищем в правом верхнем углу иконку (≡) три горизонтальные палочки .

. Во всплывающем меню выбираем закладки .

. На странице закладок, большая кнопка с иконкой сердечко — Реакции.

Моб. приложение ВК - Реакции

В реакциях (бывших лайках) в мобильном приложение ВК, так же как и в веб-версии (ПК) доступен выбор по разделам. Вы также посмотреть лайки, только к записям или фотографиям.

Сортировать, если так можно выразиться, свои лайки (реакции) вы можете, после перехода на страницу мобильного приложения ВКонтакте — «Реакции».

Сначала там вы увидите, блок — фотографии и активное поле посмотреть все. Это просмотр всех фотографий, которые, когда-либо лайкали. Список реакций по убыванию, сначала новые.

И второй блок, это как раз возможность переключаться по своим реакциям, которые вы оставляли со своего аккаунта в зависимости от публикации. Это как и в веб-версии, все ваши реакции, а затем вкладки — записи, комментарии, клипы и так далее, до товаров.

Реакции ВКонтакте

В случае если вы ищете свою реакцию, для того чтобы убрать лайк с поста и не помните, на какую именно публикацию вы ставили лайк! Придётся, листать все посты ВК, которые вы лайкали.

Не получается найти реакции (лайк) ВКонтакте. Помощь ВК.

Если не получается найти лайки или у вас какие-либо трудности, с приложением или функциями, связанными с мобильным приложением ВКонтакте. Как, впрочем, и с веб-версией ВК! Вы можете всегда, воспользоваться поддержкой ВКонтакте.

Найти помощь ВК в мобильном приложении ВК, сложнее, чем, с ПК. Поэтому есть моя публикация на эту тему — как написать в техподдержку ВКонтакте. Но для начала, конечно, рекомендую поискать, ответ в официальной базе помощи, для пользователей от службы поддержки ВК.

Там написаны сотни, тематических ответов, практически на любой вопрос, от оплаты до поиска своих лайков.

Помощь ВК.

Например, перехожу в раздел помощи. Это скриншот с персонального компьютера, не приложение ВК! Хотя по факту, раздел помощи, полностью одинаковый на всех устройствах.

Далее ввожу, слово — лайк, все часто задаваемые вопросы и ответы по этой теме, мне показываются в поисковых подсказках. В самом конце странице будет кнопка, не нашли ответ? Это как раз кнопка, через которую можно написать в службу техподдержки ВК. Как это сделать писала уже, ссылочка на пост выше.

Надеюсь, у вас, всё получилось, и вы нашли свои лайки, на новый лад — реакции, без особых проблем. Сама путалась первое время, но если понять логику, нового мобильного приложения ВК. Которое изменилось после обновления, то кажется — уже не так и сложно. Подписывайся и будь в курсе, обновлений ВКонтакте, на моей странице часто пишу про ВК обновления и интересные сообщества.