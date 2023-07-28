Правила площадки Конфиденциальность

Launched by Novikov Team

© 2023 GMGO

Designed by Flatonica

Все
Мода
Сериалы
Кино
Соцсети
Книги
Цитаты
Тик Ток
Приложения
Безопасность
Seo
Игры
Финансы
Косметика
avatar Елена Тришкина
Соцсети
 2 дня назад

Как можно посмотреть свои лайки вконтакте, записи, комментарии, фотографии, видео, клипы, товары ВК

Как можно посмотреть свои лайки реакции

Социальные сети — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. И пока наверно среди всех возможностей, предоставляемых социальными сетями и ВКонтакте, в том числе. Одна из наиболее интересных функций - возможность оценивать и ставить лайки под записями других пользователей.

Но что делать, если вы хотите посмотреть свои лайки вконтакте или проверить, какие записи получили их больше всего? А может, вы хотите вспомнить, кому поставили реакцию и может самое время, убрать лайк. По сути, механика, поиска своих лайков идентична, поэтому первопричина — фактически не важна.

Как найти свои лайки «Реакция» вконтакте с комьютера

Лайки ВКонтакте раньше назывались, мне нравится, позднее понравилось, а сейчас они называются — реакции. Вот где расположились реакции ВКонтакте, на персональном компьютере (ПК).

  1. Заходим на свою страницу вконтакте. В левом меню пункт — «Новости». Переходим на неё.
  2. На странице «Новости» у вас будет подгружаться привычная нам — новостная лента vk.com/feed.
  3. Теперь находим с правой стороны, пункт (правого) меню! Вкладка — «Реакция». Она расположена между пунктами, поиск и обновления.
  4. Кликом по активному полю — Реакция, переходим на страницу «Понравившиеся фотографии». Полный веб-адрес vk.com/feed?section=likes.
Как найти свои лайки «Реакция» вконтакте с комьютера
Пример скриншота, как можно найти свои реакции во ВКонтакте 0 записи, комментарии, фотографии, видео, клипы, товары ВК

Когда вы попали на страницу ваших лайков или как они теперь называются — реакции. Вы увидите ленту всех постов, на которых вы ставили лайки. Как отсортировать их по дате или году, не нашла. Единственное, что можно, это с помощью дополнительных чекбоксов, отметить определённый тип публикации, к которой вы ставили лайк.

Вот пример скриншота, как можно найти свои реакции во ВКонтакте 0 записи, комментарии, фотографии, видео, клипы, товары ВК. Всё предельно просто, сортируем нужные посты и находим реакции, которые вы ставили, например, к комментариям или записям, видео, клипам и так далее.

пример скриншота
пример скриншота

Лайки ВКонтакте, найти стало сложнее из-за того, что изменилось, название с (мне нравится) на реакции. Но теперь вы без проблем сможете, найти свои отметки мне нравится на любых записях, жаль, нет поиска по дате, если у вас миллион лайков или несколько тысяч. Придётся пролистать, приличное количество постов, прежде чем найти нужную вам публикацию сделанную, например, лет 6 назад.

Найти реакции в мобильном приложение ВКонтакте и посмотреть свои лайки

В мобильном приложение ВКонтакте найти свои лайки или реакции, оказывается ещё сложнее. Они запрятались далеко, но не дальше ваших сохранений Если вы знаете, где расположены закладки — ваши сохранения, то и реакции найдёте без труда. И всё же, более наглядная инструкция, как найти реакции ВК, ниже.

  • Открываем мобильное приложение ВКонтакте.
  • Находим в нижнем меню вкладку «Сервисы»
  • После перехода в сервисы ищем в правом верхнем углу иконку (≡) три горизонтальные палочки.
  • Во всплывающем меню выбираем закладки.
  • На странице закладок, большая кнопка с иконкой сердечко — Реакции.
Найти реакции в мобильном приложение ВКонтакте и посмотреть свои лайки
Моб. приложение ВК - Реакции

В реакциях (бывших лайках) в мобильном приложение ВК, так же как и в веб-версии (ПК) доступен выбор по разделам. Вы также посмотреть лайки, только к записям или фотографиям.

Сортировать, если так можно выразиться, свои лайки (реакции) вы можете, после перехода на страницу мобильного приложения ВКонтакте — «Реакции».

Сначала там вы увидите, блок — фотографии и активное поле посмотреть все. Это просмотр всех фотографий, которые, когда-либо лайкали. Список реакций по убыванию, сначала новые.

И второй блок, это как раз возможность переключаться по своим реакциям, которые вы оставляли со своего аккаунта в зависимости от публикации. Это как и в веб-версии, все ваши реакции, а затем вкладки — записи, комментарии, клипы и так далее, до товаров.

Сначала там вы увидите, блок
Реакции ВКонтакте

В случае если вы ищете свою реакцию, для того чтобы убрать лайк с поста и не помните, на какую именно публикацию вы ставили лайк! Придётся, листать все посты ВК, которые вы лайкали.

Не получается найти реакции (лайк) ВКонтакте. Помощь ВК.

Если не получается найти лайки или у вас какие-либо трудности, с приложением или функциями, связанными с мобильным приложением ВКонтакте. Как, впрочем, и с веб-версией ВК! Вы можете всегда, воспользоваться поддержкой ВКонтакте.

Найти помощь ВК в мобильном приложении ВК, сложнее, чем, с ПК. Поэтому есть моя публикация на эту тему — как написать в техподдержку ВКонтакте. Но для начала, конечно, рекомендую поискать, ответ в официальной базе помощи, для пользователей от службы поддержки ВК.

Там написаны сотни, тематических ответов, практически на любой вопрос, от оплаты до поиска своих лайков.

Не получается найти реакции (лайк) ВКонтакте
Помощь ВК.

Например, перехожу в раздел помощи. Это скриншот с персонального компьютера, не приложение ВК! Хотя по факту, раздел помощи, полностью одинаковый на всех устройствах.

Далее ввожу, слово — лайк, все часто задаваемые вопросы и ответы по этой теме, мне показываются в поисковых подсказках. В самом конце странице будет кнопка, не нашли ответ? Это как раз кнопка, через которую можно написать в службу техподдержки ВК. Как это сделать писала уже, ссылочка на пост выше.

Надеюсь, у вас, всё получилось, и вы нашли свои лайки, на новый лад — реакции, без особых проблем. Сама путалась первое время, но если понять логику, нового мобильного приложения ВК. Которое изменилось после обновления, то кажется — уже не так и сложно. Подписывайся и будь в курсе, обновлений ВКонтакте, на моей странице часто пишу про ВК обновления и интересные сообщества.

# ВК # ВКонтакте # бесплатно # приложения # сообщество
+
--}}
1
0
0
68
Комментарии

Войдите, чтобы прокомментировать или поставить «Мне нравится».

Обсуждаемое
Книги про боевую фантастику в жанре попаданцы
0
43.6K
Книги
Книги по психологии отношений для мужчин
0
35.6K
Книги
Добавляем одну музыку на несколько сторис инстаграм, растянуть и продлить
0
28.3K
Соцсети
Книги похожие на Гарри Поттера - топ похожих произведений, которые погрузят вас в мир магии
0
12.3K
Книги
Как не только написать комментарий или что писать в коммент инстаграма
0
10.9K
Соцсети
Актуальное
# драма
129 статей
# мелодрама
71 статей
# криптовалюта
61 статей
# фэнтези
51 статей
# экранизации
49 статей
Войди или зарегистрируйся
Регистрируясь или авторизуясь, ты соглашаешься с условиями Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности
Регистрация
Ненадёжный
Регистрируясь или авторизуясь, ты соглашаешься с условиями Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности
Письмо отправлено!
Перейди по ссылке, отправленной на e‑mail, чтобы завершить восстановление пароля