Как можно посмотреть свои лайки вконтакте, записи, комментарии, фотографии, видео, клипы, товары ВК
Социальные сети — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. И пока наверно среди всех возможностей, предоставляемых социальными сетями и ВКонтакте, в том числе. Одна из наиболее интересных функций - возможность оценивать и ставить лайки под записями других пользователей.
Но что делать, если вы хотите посмотреть свои лайки вконтакте или проверить, какие записи получили их больше всего? А может, вы хотите вспомнить, кому поставили реакцию и может самое время, убрать лайк. По сути, механика, поиска своих лайков идентична, поэтому первопричина — фактически не важна.
Как найти свои лайки «Реакция» вконтакте с комьютера
Лайки ВКонтакте раньше назывались, мне нравится, позднее понравилось, а сейчас они называются — реакции. Вот где расположились реакции ВКонтакте, на персональном компьютере (ПК).
- Заходим на свою страницу вконтакте. В левом меню пункт — «Новости». Переходим на неё.
- На странице «Новости» у вас будет подгружаться привычная нам — новостная лента vk.com/feed.
- Теперь находим с правой стороны, пункт (правого) меню! Вкладка — «Реакция». Она расположена между пунктами, поиск и обновления.
- Кликом по активному полю — Реакция, переходим на страницу «Понравившиеся фотографии». Полный веб-адрес
vk.com/feed?section=likes.
Когда вы попали на страницу ваших лайков или как они теперь называются — реакции. Вы увидите ленту всех постов, на которых вы ставили лайки. Как отсортировать их по дате или году, не нашла. Единственное, что можно, это с помощью дополнительных чекбоксов, отметить определённый тип публикации, к которой вы ставили лайк.
Вот пример скриншота, как можно найти свои реакции во ВКонтакте 0 записи, комментарии, фотографии, видео, клипы, товары ВК. Всё предельно просто, сортируем нужные посты и находим реакции, которые вы ставили, например, к комментариям или записям, видео, клипам и так далее.
Лайки ВКонтакте, найти стало сложнее из-за того, что изменилось, название с (мне нравится) на реакции. Но теперь вы без проблем сможете, найти свои отметки мне нравится на любых записях, жаль, нет поиска по дате, если у вас миллион лайков или несколько тысяч. Придётся пролистать, приличное количество постов, прежде чем найти нужную вам публикацию сделанную, например, лет 6 назад.
Найти реакции в мобильном приложение ВКонтакте и посмотреть свои лайки
В мобильном приложение ВКонтакте найти свои лайки или реакции, оказывается ещё сложнее. Они запрятались далеко, но не дальше ваших сохранений Если вы знаете, где расположены закладки — ваши сохранения, то и реакции найдёте без труда. И всё же, более наглядная инструкция, как найти реакции ВК, ниже.
- Открываем мобильное приложение ВКонтакте.
- Находим в нижнем меню вкладку «Сервисы»
- После перехода в сервисы ищем в правом верхнем углу иконку (≡) три горизонтальные палочки.
- Во всплывающем меню выбираем закладки.
- На странице закладок, большая кнопка с иконкой сердечко — Реакции.
В реакциях (бывших лайках) в мобильном приложение ВК, так же как и в веб-версии (ПК) доступен выбор по разделам. Вы также посмотреть лайки, только к записям или фотографиям.
Сортировать, если так можно выразиться, свои лайки (реакции) вы можете, после перехода на страницу мобильного приложения ВКонтакте — «Реакции».
Сначала там вы увидите, блок — фотографии и активное поле посмотреть все. Это просмотр всех фотографий, которые, когда-либо лайкали. Список реакций по убыванию, сначала новые.
И второй блок, это как раз возможность переключаться по своим реакциям, которые вы оставляли со своего аккаунта в зависимости от публикации. Это как и в веб-версии, все ваши реакции, а затем вкладки — записи, комментарии, клипы и так далее, до товаров.
В случае если вы ищете свою реакцию, для того чтобы убрать лайк с поста и не помните, на какую именно публикацию вы ставили лайк! Придётся, листать все посты ВК, которые вы лайкали.
Не получается найти реакции (лайк) ВКонтакте. Помощь ВК.
Если не получается найти лайки или у вас какие-либо трудности, с приложением или функциями, связанными с мобильным приложением ВКонтакте. Как, впрочем, и с веб-версией ВК! Вы можете всегда, воспользоваться поддержкой ВКонтакте.
Найти помощь ВК в мобильном приложении ВК, сложнее, чем, с ПК. Поэтому есть моя публикация на эту тему — как написать в техподдержку ВКонтакте. Но для начала, конечно, рекомендую поискать, ответ в официальной базе помощи, для пользователей от службы поддержки ВК.
Там написаны сотни, тематических ответов, практически на любой вопрос, от оплаты до поиска своих лайков.
Например, перехожу в раздел помощи. Это скриншот с персонального компьютера, не приложение ВК! Хотя по факту, раздел помощи, полностью одинаковый на всех устройствах.
Далее ввожу, слово — лайк, все часто задаваемые вопросы и ответы по этой теме, мне показываются в поисковых подсказках. В самом конце странице будет кнопка, не нашли ответ? Это как раз кнопка, через которую можно написать в службу техподдержки ВК. Как это сделать писала уже, ссылочка на пост выше.
Надеюсь, у вас, всё получилось, и вы нашли свои лайки, на новый лад — реакции, без особых проблем. Сама путалась первое время, но если понять логику, нового мобильного приложения ВК. Которое изменилось после обновления, то кажется — уже не так и сложно. Подписывайся и будь в курсе, обновлений ВКонтакте, на моей странице часто пишу про ВК обновления и интересные сообщества.
Войдите, чтобы прокомментировать или поставить «Мне нравится».