Поддержка ВКонтакте как написать в поддержку с телефона или компьютера

Бывает, что-то случилось со страницей ВКонтакте и требуется быстро найти кнопку или почту поддержки соцсети ВК. Решение есть, но порой его трудно найти. Разбираемся, где запряталась поддержка ВКонтакте и как можно написать в поддержку не только с телефона или компьютера.

Мне как и всем наверно нравятся более быстрые ответы, как найти или быстро перейти в нужную функцию, приложения, социальной сети и т. д. Но уверяю вас порой, чтобы решить проблему, недостаточно тапнуть по кнопке с надписью поддержка. Постараемся разобраться в нюансах, от простого написать в поддержку ВКонтакте до прямых ссылок на support.

Основные проблемы, которые чаще всего возникают с поиском поддержки ВКонтакте

Для обращения в техподдержку «ВКонтакте» всего-то нужно зайти на страницу «Помощь» и использовать строку поиска. Но не получается, найти нужную информацию или вопрос, который у вас возник в работе с социальной сетью.

Далее можно использовать кнопку — если статья не решает проблему, нажмите «Это не решает мою проблему» или «У меня остались вопросы».

Если подходящей статьи нет, можно нажать «Ни один из этих вариантов мне не подходит» и задать свой вопрос в Поддержку.

Как один из вариантов это воспользоваться поисковыми системами и поискать ответ на свой вопрос там. Не всегда может работать, но как вариант.

Есть такая страница, на которой можно отправить запрос через форму в поддержку ВКонтакте https://vk.com/support?act=new&from=hd.

Если не можете войти во ВКонтакте, можно отправить запрос на восстановление страницы через форму восстановления. Встречала информацию, что у некоторых, пользователей отключена возможность восстановления страницы. В этом случае можно попробовать, написать письмо во ВКонтакте support@vk.com.

Теперь давайте пройдёмся по порядку, как это выглядит в реальности. Зайдём на страницу поддержки ВКонтакте и посмотрим, как отправить или написать, на нужную вам тему в поддержку ВК.

Поддержка в контакте на ПК компьютере

Как найти с компьютера (ноутбука) поддержку вк и перейти на страницу с базой знаний и технической поддержкой социальной сети ВКонтакте.

пример где расположена кнопка помощи вк из статьи - поддержка в контакте на ПК компьютере

Нажимаем в верхнем правом углу, по своей аватарке в выпадающем списке находим. Активное поле — помощь. Переходим на страницу — помощи. После перехода вы увидите страницу, на которой будет поисковая строка, а также дополнительные ссылки табы. Первая вкладка, это помощь, список вопросов, мои вопросы (если такие были у вас уже). С правой стороны страницы найдите активную ссылку — задать вопрос. При нажатии на неё вам откроется форма для обратной связи с технической поддержкой ВКонтакте. Там вы и сможете задать любой интересующий вас вопрос.

Здесь вы можете задать любой вопрос о ВКонтакте пример страницы https://vk.com/support?act=new&from=top

Рекомендуется ознакомиться сначала с основными часто задаваемыми вопросами пользователей. В базе знаний техподдержки сотни описаний самых разных проблем.

Все ответы на вопросы разбиты на категории, фактически там есть ответ на любой вопрос, кроме вопросов, не касающихся непосредственной работы сервиса.

Для того чтобы вам удобнее было искать создана поисковая строка, которая самостоятельно подставляет похожие ответы ссылки на ваш запрос. Или вы можете воспользоваться, самостоятельным поиском по разделам. Всего там опубликовано 27 секций с основными темами, связанными с ВКонтакте. Начиная от Безопасности и доступа к аккаунту и заканчивая VK донатами.

Это самый простой способ найти страницу поддержки в контакте и написать им, надеюсь, это вам помогло. Если нет, давайте посмотрим другие варианты.

Как написать в поддержку ВКонтакте с телефона андроид и IOS

Давайте теперь рассмотрим, как написать в поддержку ВКонтакте с телефона, к примеру, у вас андроид. Найти поддержку, а точнее — раздел помощи, оказалось не так-то просто. И вот как у меня получилось найти, страницу помощи.

Заходим в приложение ВКонтакте, нам открывается основная лента. лента вконтакте Далее используя нижнее меню приложения ВКонтакте — выбираем вторую иконку слева, это сервисы. вконтакте вкладка сервисы После того как вы оказались на странице сервисы, в верхнем правом углу находим дополнительное меню — иконка с тремя горизонтальными полосками. меню вконтакте Нажимаем по меню (три полоски) вызываем всплывающее меню. Находим активное поле с иконкой шестерёнки и надписью - Настройки и переходим в настройки своего аккаунта. настройки ВКонтакте В настройках пролистываем страницу в самый конец и находим раздел — помощь. вк помощь Нажимаем на помощь и попадаем на страницу технической поддержки ВКонтакте. Здесь будут так же, как и в первом варианте, если вы смотрели с компьютера, часто задаваемые вопросы и ответы. Вы можете поискать ответ, на свой вопрос в этой базе знаний. страница технической поддержки ВКонтакте

Не найти ссылку на отправку сообщения в техническую поддержку ВК?

С помощью инструкции выше вы на странице поддержки ВКонтакте. Но что делать, если вы хотите написать во ВКонтакте, через форму обратной связи?

На страницы помощи, в которую мы уже пришли, по инструкции выше. Выберете любой вопрос из базы ответов.

У каждого ответа, который содержится в базе vk, в конце есть ссылка с надписью - задать свой вопрос.

ссылка с надписью - задать свой вопрос

Вам откроется форма, в которой вы можете задать вопрос в техническую поддержку во ВКонтакте. Помимо диалогового окна для отправления сообщения, там можно прикрепить файлы и изображения.

Это, на случай если вы затрудняетесь объяснить, причину своего обращения в поддержку. Можно и скриншоты сделать.

задать вопрос в техническую поддержку во ВКонтакте

Что там на IOS в поддержку ВК написать возможно?

Помнится мне были времена когда, некоторые функции на разных операционных системах, отличались. Пережиток, нас иногда постигает, но не в нашем случае.

Если вы дошли до конца этой публикации, значит, у вас не андроид, а айфон на операционке IOS.

Как ни удивительно, расположение поддержки ВКонтакте на IOS такое же. Я даже не буду делать снимки экрана, потому что они бы полностью повторили, предыдущую инструкцию.

Поэтому если, вы счастливый владелец (айфона), то инструкция выше поможет вам обратиться в техническую поддержку ВКонтакте.

Как можно написать эл. письмо в техническую поддержку ВКонтакте

Мы порой пользуемся сервисом, но о некоторых его функциях или страницах попросту не знаем. ВКонтакте, социальная сеть, которая развивает десятки самых разнообразных тематических направлений.

Это и центр поддержки, и обучение, и клипы и даже интеграция NFT (который можно даже поставить на аватарку). Технологии развиваются, а мы порой и не замечаем этого.

Но вернёмся к нашему вопросу, он касается проблемы связанный с потерей доступа к приложению или веб-версии вашего аккаунта.

Если потеряли доступ и у вас нет возможности зайти во ВКонтакте. Можно написать на почту технической поддержки вк, на адрес электронной почты — Поддержка ВКонтакте support@vk.com.

главная страница о нас - Поддержка ВКонтакте support@vk.com

Это скриншот страницы ВКонтакте — о нас, она расположена по адресу - https://vk.com/about. На ней вы сможете найти, много полезной информации и раздел — полезные ссылки. Там и будут указаны данные компании ВК, при помощи которых вы можете связаться с разными структурами и подразделениями, социальной сети VK.