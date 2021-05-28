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avatar Елена Тришкина
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 22 часа назад

Как отключить лайки в инстаграме — скрыть свои лайки в инстаграм

скрыть свои лайки в инстаграм

Вероятнее всего, вы уже читали новости о том, что инстаграм официально добавил функцию скрытия публичных лайков. После чего, во всех инстаграм аккаунтах мира, появилось новое поле в настройках постов, а точнее, вкладка — скрыть число отметок нравиться. Именно об этой функции и пойдёт речь, мы рассмотрим, где расположилась функция отключения лайков у публикаций, как её найти. И главное — как скрыть или отключить лайки в инстаграме, у постов (фото и видео) своего аккаунта.

Что такое новая функция Instagram — скрыть число отметок нравиться

Вкратце и для общей информации: что за новая возможность такая, позволяющая — скрыть число отметок нравиться.

Скрыть число отметок нравиться — это новая функция приложения Instagram, которая позволяет отключить возможность просмотра количество отметок Нравиться счётчика с лайками. Скрытие публичных лайков у публикации в инстаграме, не даёт другим пользователям, не только просматривать ваш счётчик (общее количество лайков)!

Но и просматривать списки пользователей — кто вам поставил лайк и какое общее количество лайков, набрала ваша публикация. При этом владелец профиля, будет видеть лайки, если они есть. При нажатии поле с лайками, владелец аккаунта увидит кто поставил лайки, а также надпись — только вы видите, сколько отметок Нравиться получила эта публикация. И добавлена возможность отключения счётчиков с лайками и просмотрами, во всех аккаунтах, которые вы смотрите.

Как скрыть лайки в инстаграме

Для того чтобы скрыть лайки у отдельной публикации фото или видео в вашей ленте — своего аккаунта, вам нужно:

  • Откройте приложение Instagram и войдите в свой аккаунт.
  • Прикосновением по фото или видео, откройте контент у которого требуется скрыть лайки.
  • В правом верхнем углу находим активное полеиконка три точки [...]. Прикосновением по иконке с тремя точками [...] вызываем всплывающее меню — действий с контентом.
  • В появившемся окне настроек выбираем активное поле — скрыть число отметок Нравиться.
Как скрыть лайки в инстаграме
Пример снимка экрана, функция - отключения лайков: скрыть число отметок Нравиться

После включения, этой функции, под публикацией пропадёт счётчик — с количеством лайков, а также возможность — кликом по надписи Нравится, просматривать пользователей, которые поставили лайки. Поздравляем, вы удачно отключили лайки, у своей публикации в инстаграме.

Скрывать число отметок нравится (лайков) и просмотров в этой публикации

Мы рассмотрели пример, скрытия лайков у уже опубликованной фотографии. А теперь, давайте рассмотрим пример, как скрыть лайки при создании публикации в инстаграме?

При загрузке изображения или видео в свою ленту, ничего не изменилось. Вы, как и прежде загружаете, контент, добавляете фильтры, описание к фотографии и так далее.

На последнем шаге перед публикацией вы увидите поле — расширенные настройки, именно там теперь и расположилась функция скрытия счётчика с лайками.

Перетащите ползунок вправо, и у вашей публикации не будет, видно, точное количество лайков. Лайки при этом, ставить будет можно, и непосредственно вы (владелец аккаунта) сможете видеть количество как лайков, так и просмотров, если это видео. У всех остальных, пользователей, такой возможности не будет.

Скрывать число отметок нравится (лайков) и просмотров в этой публикации
Пример функции в расширенных настройках инстаграм: как скрыть лайки при создании публикации в инстаграме

Как скрыть все лайки в инстаграме у чужих публикаций фото и видеоконтента

Не хотите больше видеть количество лайков от других пользователей инстаграма — функция скрытия публичных лайков или hide like and View Counts (перевод: скрыть лайки и количество просмотров). Вам в этом поможет, главное — найти её в тысячи и одной, настройках профиля instagram.

Если выше мы рассмотрели пример, скрытия лайков у своих фото и видео в инстаграме, то теперь давайте рассмотрим, ещё одну опцию! Которая позволяет, скрыть лайки у всех фото и видео как тех на кого вы подписаны, так и рекомендованного контента в приложении инстаграм.

  • Войдите в приложение инстаграм и перейдите в свой аккаунт.
  • При помощи меню профиля — иконка три горизонтальные полоски в правом верхнем углу, вызываем команду — меню профиля.
  • Во всплывающем окне выбираем, активное поле — настройки.
  • На странице с настройками ищем вкладку — конфиденциальность с иконкой замка и прикосновением переходим на страницу настроек.
  • На открывшейся странице конфиденциальность, находим иконку квадратика с плюсиком и надписью — публикации и переходим на страницу настроек публикаций.
  • Самая первая функция — hide like and View Counts. Перетаскиваем ползунок вправо и включаем функцию — скрытие лайков у всех публикаций в инстаграме.
Как скрыть все лайки в инстаграме у чужих публикаций фото и видеоконтента
Пример включения опции инстаграма - hide like and View Counts (перевод: скрыть лайки и количество просмотров)

Что значит в инстаграме hide like and View Counts (перевод: скрыть лайки и количество просмотров)

Это опция инициализирует — выключение в инстаграм всех счётчиков с лайками и количеством просмотров у видео, фото и галерей. После включения этой функции, в вашей ленте с контентом — фото и видео, пропадут счётчики с точным количеством лайков у публикаций. Вы больше не будете видеть какое количество лайков или просмотров у того или иного видео.

Вы не будете видеть общее число отметок Нравится и просмотров публикаций размещёнными другими аккаунтами. Вы можете скрыть число отметок Нравится в своих публикациях во время их создания. ля этого откройте расширенные настройки и включите отметок Скрывать число отметок Нравится и просмотров в этой публикации.

* С точным описанием, этой функции, вы можете лично, по инструкции, которая, представлена выше, в разделе настроек публикации.

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Комментарии

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Kira.market
16 часов назад
Я была в полной уверенности что это фейк, про новости что уберет лайки в инстаграм, а теперь смотрю что они реально это сделали. В чем прикол, у Маши больше лайков, чем у Светы. Теперь света не увидит Машины лайки, и разум Светы не будет завидовать). Все счастливы и рады.
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Елена Тришкина
9 минут назад
Kira.market
Да на самом деле, это уже давно было реализовано именно в тестовом режиме, так что реализация функции скрытия лайков у пользователей, был лишь вопрос времени.
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