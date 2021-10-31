Курс биткоина (BTCUSDT) BITCOIN / TETHERUS на 31.10.2021

Цена биткойна на 31.10.2021 сегодня, курс за последние сутки (24 часа) биткойн «BTCUSDT BITCOIN / TETHERUS» торговался между: $60,123 тыс. долларов — минимальная стоимость за 24 часа и максимально за 24 часа $62,405, данные с биржи binance.com. Пробив отметку в $60 тыс. долларов, криптовалюта несколько дней показывала рост. Сегодня вы можете видеть — онлайн-график ниже, что цена биткоина ретестит зону в 60 тысяч долларов.

Источник binance.com

Напомню, что 20 октября 2021 года стоимость биткоина достигла нового максимума, этого года, стоимость криптовалюты в паре «BTCUSDT BITCOIN / TETHERUS» достигала, 66,900 тыс. долларов. Пока это максимум, этого года, посмотрим и продолжим следить за курсом биткоина, в ноябре.

Последняя неделя октября 2021 года, была для криптовалют положительной основные пары, выросли в цене. Вторая самая популярная криптовалюта Эфир, выросла с начала недели и её стоимость составила, впервые за два месяца цена Ethereum $4,185 долларов. На рынке доминирует бычье настроение и все криптоактивы, показывают рост.

* SEC — агентство правительства США. Главный орган для надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг.

И ещё одна историческая заметка на моём блоге, это Курс биткоина (BTCUSDT) BITCOIN / TETHERUS на 12.08.2021, стоимость биткоина была $44,833.

Биткоин в паре «BTCUSDT BITCOIN / TETHERUS» на 31.10.2021

BTC - $60,268 ( -2.01% ).

- $60,268 ( ). ETH - $4.200 ( -2.8% ).

* Проценты и изменения стоимости криптоактивов, за 24 часа (сутки) на 31 октября 2021 года.

Стоимость биткоина выросла, даже с моей первой (3 недели назад) публикации, можно отметить стоимость биткоина в паре с долларом - $31,600 тыс., долларов. Сегодня на 31.10.2021 достигала $60 тысяч долларов. Во многом большое влияние оказывают и положительные новости из границы, одобрение и разрешение * SEC некоторых финансовых организаций, занимающихся криптовалютами.

Онлайн график пары BTCUSDT

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