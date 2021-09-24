Обложка для reels инстаграма и её размер﻿

Давайте разбираться что такое (риилс) в инстаграме и какая у вертикальных видео, обложка и какой размер использовать для reels. Ведь обложка видео — это лицевая часть, вашего видео, а оригинальная обложка, поможет привлечь внимание подписчиков и пользователей соцсети инстаграм.

Reels это вертикальное видео, продолжительностью не более 60 секунд, новый способ запечатлеть воспоминания и поделиться ими в инстаграме. Просто записывайте видеоклипы на камеру, добавляйте видеоролики из галереи в приложении, создавая контент, который можно сохранить для себя или выложить в ленту своего инстаграм аккаунта.

Пример обложки для reels

В роликах для инстаграма — риилс (Reels) вертикального формата, актуален не только профессиональный тон, здесь уместно любое тематическое направление для всех видеороликов в Reels Инстаграма. Видео должно быть не только определного размера, формата, но и иметь оригинальную и яркую обложку.

Размеры обложки для reels (риилс) инстаграма

Часто в многообразии формулировок сложно разобраться, обложка для reels такая и квадратная, и прямоугольная, что это означает — простыми словами. Не стоит вникать в соотношение сторон обложки, например, 4:5, размер 1080 х 1350 рх.

Соотношение сторон, если вы незнакомы с этими цифрами, означают размер отображения, в зависимости от того, в какой именно ленте приложения инстаграма, вы видите reels. Это может быть, сетка постов, в самой вкладке с видео reels и в разделе "Интересное".

Вот три основных, размера для reels, которые помогут вам ориентироваться в размерах

Стандарт Reels размер 1080 х 1920 рх. Знакомый всем стандартный размер обложки, для сторис и IGTV. Лента публикаций, инстаграм: размер 1080 х 1080 рх. Стороны сторон 1:1 квадратное изображение (поэтому чтобы в видимой части были). Общая лента «Интересное» там размер будет выглядеть небольшим прямоугольником — размер 1080 х 1350 рх.

Мы уже привыкли, что лента инстаграм в основном состоит из квадратных изображений, видео мы смотрим во весь экран.

Разные размеры обложки, на примере картинки выше помогают понять как разное содержимое — изображённое на обложке под reels будет отображаться.

Поэтому важно, не располагать важные элементы, по краям иначе, например, в ленте (квадратное отображение поста) может быть не видно, каких элементов. Например, обрежется текст либо фигуру человека на фотографии, которая изображена на обложке.

Пример с разными размерами обложки для reels

В то время как цифровая эпоха наполнена онлайн-видео, ничто не сравнится с роликом, демонстрирующим вашу работу, стиль или образ жизни, а может, и актёрского мастерства. Обложка для Reels в этом смысле, помогает привлечь внимание пользователей и визуально показать, как бы сказать — что там вас ждёт.