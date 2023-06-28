Пиксельное фото или как из фото сделать pixel изображение — бесплатные онлайн-сервисы

Нужно превратить фото в пиксельное изображение онлайн, нет проблем! Собрала для вас несколько бесплатных онлайн-сервисов, которые без проблем превратят нужную вам фотографию в пиксельное изображение.

Ко всему прочему покажу один из лучших редакторов для редактирования и создания пиксельных изображений картинок, в самых разных форматах. Если вам требуется не только, превратить изображение в пиксельное, но и, например, добавить к нему надпись, создать коллаж.

Любые манипуляции и волшебное превращение фото в пиксель, надеюсь, вы найдёте, что-то полезное и сможете превратить фотографию, в нужный вам формат пиксельных квадратиков.

Как можно фото превратить в пиксельное изображение

Хороший сервис, который сделает из фото картинку в пиксельном формате, найти порой сложно. Рассказываю про сайты, о которых вы, возможно, не знали и не нашли в поисковой выдаче.

giventofly.github.io/pixelit/#examples Pixel It онлайн-сервис сделает из фото, картинки, изображения — пиксельную иллюстрацию в несколько кликов. Как говорится, совершенно бесплатно и в режиме реального времени.

Pixel Это Библиотека Javascript для создания пиксельной графики из изображения. Позволяет вам взять фото и преобразовать его в пиксель-арт. Вы можете определить размер «пикселя», а также создать изображение в пикселях, используя цветовую палитру.

пиксель арт с главной страницы сервиса пиксельит

Быстрая обработка изображения, скачать полученный результат на свой компьютер в том же размере.

Выбор цветовых схем, градиентов для пиксельной фотографии.

Выбор размера пикселей, по шкале от 2 до 25 pixel.

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Вам нужно маленькое пиксельное изображение

Этот сервис вы наверно знаете, первый выпадает в поисковых машинах. Единственный минус — это маленькие изображения, ну а в целом превратит фото в пиксель без проблем. Как и обещала сервис совершенно бесплатный. Есть приложение для IOS и андроида.

Преобразуйте свою фотографию в пиксельарт.

Быстрая работа сервиса.

Есть приложения для разных операционных систем.

Маленький размер фото, 128x128 px, 64x64 px, 48x48 px, 32x32 px

Онлайн-конвертер из фото в пиксель-арт

pixelicious.xyz онлайн-конвертер из фото в пиксель-арт. Легко преобразует ваши изображения в пиксель-арт. Очень простой сервис, загружаете фото и нажимаете создать. Можно выбрать, как в первом сервисе цветовые схемы из градиента, как готовые решения, так и собственные палитры. Размер, да есть и выбор размера. Что с форматом PNG? Даст скачать на прозрачном фоне, только после регистрации в собственной нейронной сети — генерации изображений. Может пригодиться и этот их сервис. Ну а бесплатно и онлайн, скачаете картинку без проблем, на самом сервисе.

Пример картинки с главной страницы фото в пиксель-арт, пиксельное дерево

Онлайн-редактор пиксель-арт и библиотека пиксельных картинок

pixilart.com Пиксель АРТ — самая популярная площадка или точнее редактор для рисования и создания пиксельных артов. Тысячи художников, примеров их работ и собственный онлайн-редактор. Очень удобный простой, поддерживает разные форматы изображений, всё, что надо для работы с пиксельными изображениями.

пример личного кабинета

Проще говоря, всё зависит от того, что именно вы хотите получить на выходе. Вам нужна пиксельная иконка или превратить фото в пиксель арт для дизайна сайта, игры. А может, вы просто, учитесь рисовать в стиле пиксельного арта. Этот инструмент подойдёт для всего.

Рисунок из библиотеки пиксель арт

Проще говоря, всё зависит от того, что именно вы хотите получить на выходе. Вам нужна пиксельная иконка или превратить фото в пиксель арт для дизайна сайта, игры. А может, вы просто, учитесь рисовать в стиле пиксельного арта. Этот инструмент подойдёт для всего.

В целом, онлайн-редактор, пиксель арт является мощным инструментом для обработки изображений, который вы можете использовать для достижения различных эффектов и целей. Да его требуется изучить, он отличается от простых редакторов, наподобие фотошоп, но в целом личный кабинет интуитивно понятен.

Плюс вы можете не только рисовать в нём, но и создавать любые иллюстрации, на базе уже существующих пиксельных изображений, добавленных в библиотеку сервиса. В библиотеке есть практически все элементы, которые вы можете представить, от пиксельных зомби, Марио, слайма, до огня, облаков, дождя, планет и так далее.