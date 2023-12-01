Промт для скелетов — описания для нейронных сетей, в стиле мистики, наверно к этой категории больше подходят скелеты и черепа. В посте добавлю варианты промтов, ссылки на материалы и бонус. Промты сложно порой подобрать и не всегда получается описать что нужно. В этом смысле готовые промты, простое решение. Но проблема, в том, что не всегда получается, реализовать в нейронной сети, оригинал задумки. Я нашёл рабочий пока, инструмент в котором можно по загруженной, фотографии получить её описание, в нашем случае это промт. Добавлю в конце, публикации.

Нейронные сети, обученные на больших наборах данных, могут анализировать структуру текста, изображений и автоматически генерировать иллюстрации. Помимо этого, существует ещё, очень большой тип настроек, каждая из которых за что-то отвечает. Это невероятный и удивительный мир нейронных сетей и их моделей. Сегодня рассказываю про скелетов, черепа и всё, что связано с этими формулировками. От арт-иллюстраций, созданных нейронными сетями, до промт для скелетов.

Создаём рисунок в нейронной сети или Промт для скелетов и черепов

Современные технологии нейронных сетей переопределяют способы, которыми мы взаимодействуем с миром изображений. Они не только улучшают процессы, но и дарят нам удивительные возможности создания описаний для самых разнообразных изображений. Давайте углубимся в применение нейронных сетей и создании уникальных описаний для изображений скелетов и черепов и узнаем, как эти инновации меняют наше восприятие визуальной информации.

Вот несколько примеров, с описаниями на основе которых были созданы, изображения, представленные ниже.

Графика черепа / skull graphics

Как бы описал автор свою работу, В старинных цилиндрах тайны прошлого и загадки искусства скрыты в каждой детали, особенно когда речь заходит о невероятной символике черепа. Этот символ, ставший иконой культуры, имеет глубокие и многогранные значения, перенося нас через века и культуры.

Это выдержка, одного из описаний и я это написал, для общей картины. В том смысле, что вы можете включать в промт, помимо технических главных слов! И какие-то вещи, из мистики, литературы, кино и так далее. Если обобщить, фактически в промт можно включить, всё, что имеет художественное описание.

Нейронная сеть, подхватит, проанализирует и сгенерирует вашу, новую и уникальную картинку. Представленный ниже череп, имеет простой промт, как раз в старинном цилиндре.

Источник https://civitai.com/models/133773/skull-graphics Skull Graphics

https://civitai.com/models/133773/skull-graphics

Prompt: a man in a suit and tie wearing a hat skull visible , skull_graphics , Loris Lora, Sanya Glisic, Fafi

Negative prompt::

Модель: SDXL_HK_V0.75

Несколько советов для промта скелета или изображение с черепами

Тема и стиль изображений для скелетов и черепов: опишите конкретные элементы и характеристики, которые хотели бы видеть на изображениях в стиле черепа, скелета. Это может включать в себя футуристические города, технологически продвинутые гаджеты, кибернетические импланты, неоновые цвета и т. д. Фантастические миры, цвета, градиенты. Детализация и текстуры: вы можете подсказать нейронной сети, насколько детализированными должны быть изображения. Опишите желаемые текстуры, освещение, эффекты и другие детали, которые помогут придать изображениям ваших черепов или скелетов, нужный стиль и атмосферу. Сюжетные элементы: если у вас есть конкретные сцены или истории, которые вы хотели бы увидеть на изображениях, их также можно описать. Скелет на мотоцикле, просто голова без тела и так далее. Это поможет модели нейронной сети, которую вы используете, лучше понять ваш запрос, ней.

Источник: https://civitai.com/models/133773/skull-graphics

Найти интересные сайты. для бесплатной генерации изображений, и даже генераторы описаний (промтов) есть.

https://civitai.com/ В продолжение темы, десятки и сотни изображений, от пользователей с готовыми промтами. Это всё, что вам требуется. На сайте работает, поиск вводим на английском языке, нужного персонажа или как в нашем случае, череп или скелет. И получаем бесчисленное, количество вариантов изображений.

Все эти изображения опубликованы пользователями, сайта. И у каждой из этих, картинок есть свой промт, подробное описание и главное, модель нейронной сети. С помощью, которой и был получен, тот или иной результат. Это склад промтов, на любую тематику. Плюс вы можете стать частью этой экосистемы и сами генерировать там себе изображения.

промт черепа

На этом сайте совсем недавно запустили возможность генерации изображений, но она весьма неплохо, справляется с этим. И для примера покажу ещё один сайт, с бо́льшим количеством настроек, для генерации изображений, скелетов в том числе.

Ещё больше промтов и описаний для генерации черепов

Губка, боб как скелет, промт и ссылку оставлю ниже. Это вторая площадка с больши́м количеством пользователей, которые создают удивительные и невероятные изображения, с помощью ИИ.

Губка, боб как скелет

Источник https://tensor.art

Prompt: Spongebob Zombie, solo, halloween night, bikini bottoms, skull, light green, high_resolution, high quality, good contrast,tprc

Negative prompt:

Модель: xl_more_art-full / xl_real / Enhancer - beta2

Если здесь вопросов не возникает, то поехали дальше. В противном случае комментарии здесь открыты, можете задать мне любой вопрос. Сервисы, представленные выше, генерируют изображения очень чёткие и высокого качества, даже на фри тарифе. Плюс на последней площадке, каждые 24 часа накидывают сто фри баллов, для бесплатных генераций - при условии что вы активный пользователь. Просто так, их давать каждый день не будут. Нужно заходить на сайт, что-то генерировать, проще говоря проявлять, активность.

Промт по фотографии нейросеть — для нейросети

А я как и обещал, добавляю сервис, на который случайным образом наткнулся. Эта генеративная сеть, обёрнутая в веб-сайт, может генерировать промты ну или простым языком описания, для генерации изображений, по фотографии.

С одной стороны, очень крутая вещь, но, конечно, с одним нюансом, полноценный или нет! С другой, профессиональный промт, она сгенерировать не сможет. Но мы же не хуже, нейросети, может, чуть-чуть помедленнее в плане генерации, но тем не менее.

Мы можем взять, нужный нам промт, профессиональный, как по примеру выше, и понять, что если мы делаем, водопад на заднем плане, то он будет выглядеть (background waterfall). Хотим усилить эффект, добавляем (background waterfall:1.5). По аналогичной логике вы можете из полученного промта в этой генеративной сети, получить описание и усилить его. С теми параметрами, которые требуются под вашу задачу.

https://replicate.com/methexis-inc/img2prompt Это полная ссылка на страницу с этой моделью, сайт ориентирован для разработчиков, ради разнообразия можно походить по нему. Что касается самого инструмента. По умолчанию вам откроется котик и его описание с правой стороны.

https://replicate.com/methexis-inc/img2prompt

Как получить промт по фото в нейросети?

На открывшемся сайте вы увидите по умолчанию, с левой стороны котика (по умолчанию) и правой стороны текс (промт), который был получен автоматически. Сразу напишу, есть и форматы в JSON, но это уже больше к разработчикам. Нас интересует только текст, промт.

Вы можете проделать, аналогичную процедуру. Под котиком. Находим поле для загрузки изображения, первая строка. Вторая строка, будет камера, вашего устройства. Загружаем фотографию, картинку, иллюстрация и модель нейросети, пытается распознать и описать всё, что на ней есть.

Получилось неплохо, я загрузил скелета в цилиндре из примера выше. И вот такое описание: a skeleton wearing a top hat and a bow tie, a character portrait by Richard Kane Ferguson, behance, gothic art, wallpaper, macabre, high detail.

промт по фото

Промт даже больше, чем у оригинала выше, так что комбинация, готовый промт, плюс дополнения от этого инструмента, могут создавать что-то новое. Отлично подойдёт, чтобы задать, начало промта и протестировать его, уже напрямую при самой генерации изображения.