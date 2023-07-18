Промт для художественных портретов в нейронной сети

Промт для портретов в нейронной сети — это материал в котором подскажу, где найти промты и как можно создавать, эскизы или скетчи онлайн. Можно пробовать использовать готовые решения, если вы затрудняетесь создавать свои промты, для нейронных сетей.

Давайте сначала разберём немного готовых примеров, из промтов — текстового описания, для портретов, рисунков. И плавно пройдёмся, по эскизам и вообще возможностям — поисковых подсказок, для промтов, которые в большом обилии нас окружают.

Промты для портретов в AI

Художественные портреты – это один из самых интересных и популярных видов искусства, был и будет во все времена. Сегодня мы можем увидеть портреты, созданные искусственным интеллектом, это открывает нам новые возможности для творчества и совершенствования, не без помощи технологий.

Как только, я смогу создавать вступления про нейронные сети без лирики, обязательно вы узнаете первыми, сейчас же давайте рассмотрим примеры портретов и их промтов — текстовых описаний.

Нельзя оставить без внимания и разновидности портретов, они бывают разные от женских, мужских портретов, до донаторских портретных работ. Но, так как я не знаю, что именно мы ищем, я постараюсь рассказать на нескольких примерах, как можно искать — нужные вам промты. Ведь всё зависит от того, какой именно вам нужен стиль, изображения.

Готовые варианты художественных промтов

Первый вариант ищем готовые текстовые подсказки и описания, на онлайн-площадках, для генерации изображений с помощью нейронной сети. Их достаточное количество, можно найти вот в этой публикации — генераторы изображений нейронной сетью.

tensor.art/models/ Огромная база картинок и авторов, в которой любой сможет найти то, что ему нужно. Давайте на примере, вот нашёл готовые модели нейронной сети [Base ModelSD 1.5]. Пользователь добавил модель с примерами, для тех, кто хочет создавать не только иллюстрации портретов, но и персонажей целиком. Нарисованные портреты тоже впечатляют, но это больше мультяшные иллюстрации.

для всех тех, кто любит создавать персонажей для своих собственных проектов. Эта модель позволит вам создавать эстетические перспективы для создания вашего персонажа в нескольких видах.

Prompt: (CharacterSheet:1), 1girl, (messy hair, blonde, long hair, hair clip, blue eyes), (jeans shorts, crop top, denim jacket, garter, american flag),(yellow gloves:1), fight pose, (multiple views, full body, upper body, reference sheet:1),(simple background, white background),(masterpiece:1.2), (best quality, highest quality), (ultra detailed), (8k, 4k, intricate),(full-body-shot), (Cowboy-shot:1.4), (50mm), (highly detailed:1.2),(detailed face:1.2), detailed_eyes,(gradients),(ambient light:1.3),(cinematic composition:1.3),(HDR:1),Accent Lighting,extremely detailed,original, highres,(perfect_anatomy:1.2),

(CharacterSheet:1), 1girl, (messy hair, blonde, long hair, hair clip, blue eyes), (jeans shorts, crop top, denim jacket, garter, american flag),(yellow gloves:1), fight pose, (multiple views, full body, upper body, reference sheet:1),(simple background, white background),(masterpiece:1.2), (best quality, highest quality), (ultra detailed), (8k, 4k, intricate),(full-body-shot), (Cowboy-shot:1.4), (50mm), (highly detailed:1.2),(detailed face:1.2), detailed_eyes,(gradients),(ambient light:1.3),(cinematic composition:1.3),(HDR:1),Accent Lighting,extremely detailed,original, highres,(perfect_anatomy:1.2), Negative prompt: (low quality:1.4), (worst quality:1.4), (monochrome:1.1),(bad_prompt_version2:0.8), (bad-hands-5:1.1), badhands1, verybadimagenegative_v1.3,

(low quality:1.4), (worst quality:1.4), (monochrome:1.1),(bad_prompt_version2:0.8), (bad-hands-5:1.1), badhands1, verybadimagenegative_v1.3, Модель: Lora SD 1.5

В этом промте за основу берётся белый лист и прорисованный персонаж. Можно выбрать, эту модель почитать описание автора, он делится, зачем и что он делает, с помощью этой модели и описания.

Вот ещё один пример, это уже больше подходит к публикации, художественный портрет. Девушка — крупный план женщины с золотым ожерельем, портрет, вдохновлённый Хеди Ксандтом. Здесь используется, за пример — работы Хеди Ксандт (Hedi Xandt) — известный скульптор, иллюстратор и дизайнер, родом из Норвегии.

Проще, говоря здесь, в промт вписано, что должно быть на изображение и что использовать, как пример стиля. В этом случае, работы скульптора, к слову, погуглите — это очень крутой скульптор с невероятными работами.

крупный план женщины с золотым ожерельем, портрет, вдохновленный Хеди Ксандтом

Prompt: a close up of a woman wearing a gold necklace, a portrait, inspired by Hedi Xandt, shutterstock, blue lights, scarlet johansen, beautiful sexy woman photo, miss aniela, smooth in _ the background, beautiful lighting uhd, holding golden chains, family photo, holiday season, perfect face and boy, rich deep colors. masterpiece

a close up of a woman wearing a gold necklace, a portrait, inspired by Hedi Xandt, shutterstock, blue lights, scarlet johansen, beautiful sexy woman photo, miss aniela, smooth in _ the background, beautiful lighting uhd, holding golden chains, family photo, holiday season, perfect face and boy, rich deep colors. masterpiece Negative prompt: (low quality, worst quality:1.4), (bad anatomy), (inaccurate limb:1.2), bad composition, inaccurate eyes, extra digit, fewer digits, (extra arms:1.2) : (( bad-artist, bad-hands-3, bad-hands-5, bad-image, bad-image-v2-11000, bad_quality, bad_prompt_version2, text,logo,watermark,name artist,bad symmetry, )), , lowres, bad anatomy, bad hands, text, error, missing fingers, extra digit, fewer digits, cropped, worst quality, low quality, normal quality, jpeg artifacts, signature, watermark, username, blurry, artist name,, lowres, bad anatomy,

(low quality, worst quality:1.4), (bad anatomy), (inaccurate limb:1.2), bad composition, inaccurate eyes, extra digit, fewer digits, (extra arms:1.2) : (( bad-artist, bad-hands-3, bad-hands-5, bad-image, bad-image-v2-11000, bad_quality, bad_prompt_version2, text,logo,watermark,name artist,bad symmetry, )), , lowres, bad anatomy, bad hands, text, error, missing fingers, extra digit, fewer digits, cropped, worst quality, low quality, normal quality, jpeg artifacts, signature, watermark, username, blurry, artist name,, lowres, bad anatomy, Модель: PerfectDeliberate - V4

На этом сайте вы найдёте тысячи примеров любых портретов, не только художественных. И плюс если вы читали мои обзоры (крутим ленту вниз), то знаете, что, в этой генеративной, нейронной сети для создания изображений, можно сделать ремикс на основе готовой модели и промта.

примеры портретов

Очень подробная и нежная картина женщины

leonardo.ai Ещё одна платформа, на которой, вы найдёте, десятки тысяч промтов для своих художественных портретов. Для примера делаю несколько примеров с текстовыми описаниями на английском языке. Посмотрите, какие прекрасные изображения создают пользователи при помощи нейронных сетей.

Источник портрера https://app.leonardo.ai/

Промт: very detailed and delicate painting of a woman (focus on face) painting in pre-romanesque style, blooms, zoomed, whimsical, high detail, 32k resolution, best quality

very detailed and delicate painting of a woman (focus on face) painting in pre-romanesque style, blooms, zoomed, whimsical, high detail, 32k resolution, best quality Отрицательный промт: frame, framed, (low saturation:1.1) weapons, poorly drawn, low-res, low-resolution, asian,

frame, framed, (low saturation:1.1) weapons, poorly drawn, low-res, low-resolution, asian, Модель: PerfectDeliberate - V4

Череп художественный портрет

Ещё один пример, как можно создать художественный, яркий, своеобразный портрет. Для постера или обложки, группы ВКонтакте, аватарка в социальные сети или любой ваш вариант. На этой площадке, также можно делать ремикс из готовых промтов для иллюстраций.

После того как вы, нажимаете ремикс все настройки от промта, модели нейронной сети и скорости шагов, автоматически подтягиваются в ваш личный кабинет или ленту ваших генераций. Все промты созданы на английском языке, если вы хотите попробовать — русские аналоги, то читаем дальше.

Источник https://app.leonardo.ai/

Prompt: A detailed illustration a Dead Skull wearing trendy sunglasses, t-shirt design, flowers splash, t-shirt design, in the style of Studio Ghibli, pastel tetradic colors, 3D vector art, cute and quirky, fantasy art, watercolor effect, bokeh, Adobe Illustrator, hand-drawn, digital painting, low-poly, soft lighting, bird's-eye view, isometric style, retro aesthetic, focused on the character, 4K resolution, photorealistic rendering, using Cinema 4D

A detailed illustration a Dead Skull wearing trendy sunglasses, t-shirt design, flowers splash, t-shirt design, in the style of Studio Ghibli, pastel tetradic colors, 3D vector art, cute and quirky, fantasy art, watercolor effect, bokeh, Adobe Illustrator, hand-drawn, digital painting, low-poly, soft lighting, bird's-eye view, isometric style, retro aesthetic, focused on the character, 4K resolution, photorealistic rendering, using Cinema 4D Negative prompt: ...

... Модель: Finetuned Model Leonardo Diffusion

Портреты на русском или нейросеть для генерации изображений Kandinsky 2.2

Совсем недавно писал про обновление Kandinsky 2.2. Это наш аналог генеративных сетей для изображений по текстовому описанию. Судить не мне, про качество и модели используемые в разных нейронных сетях. Но, это хороший инструмент, который вы можете использовать для создания художественных портретов.

Попробовать свои силы на русском языке можно на этом сайте Kandinsky 2.2. Я сделал простой промт, чтобы вас не томить и вот что получилось, надеюсь, вы сможете получить, то что хотели, благодаря инструментам и нейронным сетям из этой статьи.

Источник https://www.sberbank.com/promo/kandinsky

Prompt: Портрет девушки, в стиле Ван Гога, 1 девушка, сидит на престоле, в очках, рядом сидит львица. На голове девушки корона, высокое качество, детализированные предметы.

Портрет девушки, в стиле Ван Гога, 1 девушка, сидит на престоле, в очках, рядом сидит львица. На голове девушки корона, высокое качество, детализированные предметы. Negative prompt: ...

... Модель: Kandinsky 2.2

С вас лайк и подписка, а я продолжаю рассказывать, как нейросети могут быть использованы в различных областях, включая графический дизайн, рекламу и в том числе, художественные портреты. Не забывайте про правила площадок по использованию изображений, а также не пытайтесь выдавать генеративные иллюстрации за свои. Пока качество изображений, созданных из разных пиксельных кусочков — отличается, от реальных работ художников.