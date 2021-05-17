Вспоминаем лучшие триллеры 2002 и 2012 | подборка фильмов с хорошим рейтингом

Шесть отличных триллеров прошлых лет, которые можно посмотреть или пересмотреть в коллекции фильмов 2002–2013 года. Мы подобрали небольшой список фильмов прошлых лет, в жанре лучшие триллеры — которые вызывают чувства тревожного ожидания, волнения и страха, во время просмотра.

Сложно выделить самые популярные триллеры, просто невозможно, все отснятые кинокартины в разные времена, были актуальны и интересны, мы прошлись по годам, опираясь на рейтинги с разных источников. Получив, идеальную смесь фильмов в жанре триллеры за 2002 и 2013 года, с хорошим рейтингом, которые вы могли пропустить.

Лучшие триллеры из 2002 и 2013 года — список который можно смотреть и пересматривать

Самые запоминающиеся фильмы, которые оставляют след в истории кино, и их можно спустя годы пересматривать. Вспоминая не только сюжет и отличную игру актёров, но и послевкусие — которое оставляют хорошо снятые триллеры. Больше подборок в жанре триллеры, можно найти в ленте рубрики кино по хештегу - #триллеры.

Психологический триллер Телефонная будка (2002 год)

Фрагмент фильма: Телефонная будка

Фильм Телефонная будка, в котором телефонный звонок, меняет жизнь человека и привязывает его к телефонной будке. Случайность это или воля случая, и как будет развиваться события главного героя, который поднимет трубку.

Можно будет узнать, лишь посмотрев, этот отличный триллер 2002 года.

Триллер Ночной рейс (2005 год)

Фрагмент фильма: Триллер Ночной рейс (2005 год)

При знакомствах надо быть более избирательными? Чего не сделала героиня фильма Ночной рейс 2005 года или не могла даже представить, что эта случайность, оказалось спланирована, заранее.

Чем может закончиться, ночной рейс, когда на соседнем месте сидит, на первый взгляд, очаровательный незнакомец.

Не пойман – не вор (2006)

Фрагмент фильма: Не пойман – не вор

Не пойман не вор 2006 года — классическая сюжетная линия, про детектива Фрейзера, который противостоит хитроумному грабителю банка. Он создал идеально продуманное ограбление, но помимо стандартной цели ограблений банков — денег, существует и ещё кое-что.

Отличный триллер 2006 года, который сто́ит посмотреть, если вы любите интересный сюжет, с непредсказуемыми поворотными линиями.

Триллер-бевик: Опасные пассажиры поезда 123 (2009)

Фрагмент фильма: Опасные пассажиры поезда 123

Драйв боевик, с элементами триллера и с непревзойдённой игрой Дензел Вашингтон и Джона Траволты. Динамичный сюжет о захвате поезда в нью-йоркском метро, классические требования о выкупе и вечный вопрос о цене жизней людей, которые оказались в поезде.

Кто они эти опасные пассажиры поезда 123 и чего хотят?

На грани (2012) - триллер, боевик, криминал

Фрагмент фильма: На грани (2012)

Хороший триллер и боевик, это когда сюжет будоражит и запутывает всё больше и больше, до одного-единственного момента. После появляется ясность и пазл сюжетной линии встаёт на своё место, кульминация — это игра актёров и экшен — это практически всё, что нужно знать про фильм в нашей подборке — На грани 2012 года, перед его просмотром.

Интересная сюжетная линия, для триллера, и не менее завораживающий боевик с ограблением.

Триллер (криминал, драма) - Тревожный вызов (2013)

Фрагмент фильма: Тревожный вызов 2013 года

Фильм — Тревожный вызов (2013) — триллер, нотками детектива и криминального боевика. Рассказывает об истории центра службы спасения 911 и сотруднице, чью главную роль исполняет Холли Берри. Ей предстоит спасти не только девушку, которая стала жертвой маньяка, но и столкнуться с собственными страхами.

Это фильм заканчивает топ-подборку — лучшие триллеры, из шести кинолент и отлично дополнит коллекцию фильмов в жанре триллеры, боевики.

Больше фильмов в жанре — лучшие триллеры

Мы постарались, выделить лучшие триллеры своих лет, по дате выпуска кино в прокат. Если вы хотите пополнить свою коллекцию хорошего кино с высокими оценками и рейтингом, рекомендуем посмотреть наши другие публикации. Для любителей триллеров с детективной линией сюжета, есть замечательная подборка интересных триллеров с детективной линией. Не менее интересная может быть и список — Топ-12: лучшие триллеры с непредсказуемой развязкой.

Возможно, из многообразия, этих отличных фильмов, вы что-то ещё не видели. А значит, сможете насладиться и добавить в свою копилку фильмографии, новые и интересные фильмы в жанре — триллер.