Cкачать карусель из инстаграм

Возможность скачать карусель из инстаграма — получение контента из соцсети instagram, при помощи стороннего сайта. Позволяющие получить онлайн все фотографии из карусели и скачать их на свой компьютер или мобильное устройство (телефон). Рассмотрим можно ли скачать карусель из серии инстаграм фотографий и насколько это сложно или легко сделать.

Где и как можно скачать карусель из инстаграма бесплатно онлайн — серию из фото

Для примера возьмём аккаунт из инстаграма @missbuscemi и найдём, у неё в ленте серию фотографий — карусель. Получить все снимки из карусели можно как с ПК (персонального компьютера) так и на мобильном устройстве. Мы рассматриваем пример в веб-версии инстаграма, но всё то же самое можно сделать и на мобильном устройстве. Для этого понадобиться, ссылка на публикацию из инстаграма и любой браузер вашем мобильно устройстве.

Для загрузки полного пакета фотографий из карусели инстаграма с компьютера — в вашем браузере. Понадобиться, только ссылка на публикацию.

Открываем веб-версию инстаграма в своём браузере. Находим нужную публикацию (карусель) и открываем пост, в новой вкладке или просто кликом увеличиваем пост в окне браузера.

У каждой instagram публикации есть активное поле с тремя точками в правом верхнем углу. Это команда, вызовет объект всплывающего меню с активными полями — «пожаловаться» «поделиться» «копировать ссылку» «вставить» и «отмена». Все эти объекты интуитивно понятны, а нам из этого списка понадобиться — поле копировать ссылку.

* Ссылку можно скопировать на пост и из диалогового окна — вашего браузера. В нашем случае вид ссылки (url) — https://www.instagram.com/p/CNTQ05ZDBcL/ .

Как скопировать ссылку из инстаграма

Когда ссылка скопирована — одним из вариантов, описанным выше, переходим на онлайн-сайт, который позволяет как просматривать карусели и любой контент из инстаграма, так и скачивать его.

https://igrab.online/ru/ - скачать фото из инстаграма. Переходим на сайт и вставляем, скопированную ссылку на публикацию из инстаграма в поле — ссылка на фото и нажимаем, кнопку загрузить.

После нескольких секунд — автозагрузки, на сайте появятся все фотографии из карусели, а поверх изображения из инстаграма, будет кнопка — скачать. Нажимаем, кнопку и скачиваем нужное изображение, себе на компьютер.

Пример экрана, бесплатного просмотра и скачивания карусели из инстаграма

Такой же способ можно использовать для скачивания карусели из инстаграма с телефона (мобильное устройство)

Если рассматривать скачивание карусели, с мобильного устройства — способом, описанным выше. Можно отметить, что никаких, фундаментальных отличий не будет. Почему этот способ, скачивания карусели из Инстаграма — дублируется. Это связано с простым объяснением, если, вам нужна вся серия фото, то какая разница. Будет это веб-сайт или специальное стороннее графическое приложение?

А если мы будем сравнивать, варианты скачивание не только карусели, но и любого контента из инстаграма, то предпочтение онлайн-сайтам, можно отдать по очень важной причине — безопасности.

Ведь приложения для скачивания контента из инстаграма, всегда требуют авторизоваться в них, со своим паролем от инстаграма. Сто́ит напомнить, что это небезопасно и сам instagram рекомендует, не использовать сторонние приложения, в которых требуется авторизация с помощью ваших данных от соцсети инстаграм. Поэтому самое простое, решение использовать мобильный браузер и онлайн-сайт. Вы можете, точно так же на мобильном устройстве, скопировать ссылку из инстаграма и открыв сайт, повторить инструкцию, описанную выше.

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