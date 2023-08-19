Cвежие триллеры ▼ Фильмы в жанре ужасы, хоррор, триллер

Если ищете неизбитые сюжеты и непредсказуемые сюжеты, то свежие триллеры – это то, что вам нужно. Сочетая в себе напряжение, интригу и неожиданные повороты сюжета. Современная литература предлагает нам огромное количество жанров и поджанров, каждый из которых находит своего режиссёра, в особенности на платформе Нетфликс.

И многие киноленты, как раз сняты на это платформе, имея при этом самый высокий рейтинг, что нельзя не отметить.

Сегодня авторы триллеров стремятся пересмотреть стандартные концепции жанра и предложить зрителю что-то новое. Они играют с ожиданиями аудитории, создают сложные головоломки и раскрывают мрачные тайны. Свежие триллеры не только поражают своими крутыми поворотами, но и затрагивают актуальные проблемы общества.

Фильмы в жанре триллер, детектив, боевик, криминал

Суть фильмов в жанре риллер, детектив, боевик, криминал, заключается в нагнетании атмосферы и провоцировании на чувства ожидания. В сюжете обязательно присутствует долгая завязка и запутанный сюжет. Какие новинки в кинематографе уже представлена в 2023 году в жанре триллер? Собрал для вас подборку лучших кинокартин этого года, которые можно посмотреть уже сегодня в хорошем качестве.

Внутри (2023) Inside | Греция, Германия, Бельгия Жанр: триллер, драма

Вор проникает в квартиру, хозяева которой находятся в отъезде. В дизайнерской квартире в Манхэттене огромное количество ценностей, поэтому поживиться есть чем. Когда его сообщник говорит код доступа к сейфу, оказывается, что комбинация неправильная, а сам грабитель оказывает в ловушке из-за сработанной системы блокировки умного дома.

Рейтинг фильма: Внутри (2023) Inside

Кинопоиск: 5.9 оценка

IMDb: 5.50

Продолжительность: 105 мин. / 01:45

Схватка с дьяволом (2023) Sympathy for the Devil | США Жанр: триллер, криминал, боевик

В фильме рассказывается про обычный день простого водителя такси, чтобы могло быть тут интересного? Сплошное безумие начинается именно в тот момент, когда в его в машину садится вооружённый человек, который начинает ему угрожать и говорить, что он заплатит за свои прошлые деяния. Таксист всеми способами пытается убить киллера, получится ли у него? Этой ночью всё будет ясно.

Рейтинг фильма: Схватка с дьяволом (2023) Sympathy for the Devil

Кинопоиск: 5.9 оценка

IMDb: 5.50

Продолжительность: 90 мин. / 01:30

Лютер: Павшее солнце (2023) Luther: The Fallen Sun | Netflix, Страна: Великобритания, США, Жанр: триллер, детектив, боевик, криминал

Известный лондонский детектив Джон Лютер, опозоренный после нераскрытого убийства, решает сбежать из тюрьмы и завершить своё дело. Он хочет выследить того "нехорошего человека", который терроризирует Лондон и восстановить свою репутацию. Фильм можно смотреть, как самостоятельную картину, хотя не мешало бы и узнать предысторию Лютера. Это можно сделать — посмотрев сериал Лютер (сериал 2010 – 2019).

Рейтинг фильма: Лютер: Павшее солнце (2023) Luther: The Fallen Sun

Кинопоиск: 6.3 оценка

IMDb: 6.40

Продолжительность: 129 мин. / 02:09

Крик 6 (2023) Scream VI | США, Канада, Жанр: ужасы, триллер, детектив

И снова продолжение, из детсва: Сёстры Карпентер и близнецы Чад и Минди переезжают в Нью-Йорк, выжив после резни в Вудсборо. Ребята начинают с чистого листа. Сэм начинает посещать психиатра, а Тара до сих пор трясётся от любых шагов сзади. Несмотря на то что многие начинают считать их сумасшедшими, опаски друзей не напрасны. Их преследует маньяк в призрачной маске, основная цель которого убить всех. Минди начинает подозревать уже не только новых знакомых, но и старых. Кто же прячется за маской и как его остановить?

Рейтинг фильма: Крик 6 (2023)

Кинопоиск: 6.2 оценка.

IMDb: 6.60

Продолжительность: 122 мин. / 02:02

Всевидящее око (2022) The Pale Blue Eye | США, Жанр: детектив, триллер

На дворе 1830-й год, отставного административного чинра Лэндора нанимают для расследования смерти одного из курсантов военной академии. Над телом умершего в лазарете кто-то дико поиздевался, вырезав его сердце. После осмотра тела и места, где нашли труп, Лэндор понимает, что это далеко не самоубийство, а бедолаге помогли проститься с жизнью. Вместе с вызванным помощников кадетом Эдгар Аллан По начинается настоящее расследование.

Рейтинг фильма: Всевидящее око (2022) The Pale Blue Eye

Кинопоиск: 6.4 оценка.

IMDb: 6.60

Продолжительность: 128 мин. / 02:08

Тюрьма 77 (2022) Modelo 77 | Испания, Жанр: триллер

Бухгалтера Мануэля несовершенно несправедливо приговаривают к 20 годам лишения свободы. Парню такой расклад не понравился, так как он понимает, что ничего не совершил. Вместе со своим сокамерником он возглавляет движение, которое борется за свободу ошибочно осуждённых. Теперь он изменит тюремные законы и мнение общества навсегда.

Рейтинг фильма: Тюрьма 77 (2022) Modelo 77

Кинопоиск: 6.8 оценка.

IMDb: 6.90

Продолжительность: 125 мин. / 02:05

Не слышу зла (2021) Mideunaiteu | Корея Южная, Жанр: триллер, боевик, криминал

События развиваются в колл-центре, где работает глухая девушка Кён-ми. Её задача — обрабатывать обращения клиентов, у которых проблемы со слухом. Возвращаясь поздно вечером домой девушка становится свидетелем убийства жертвы серийным маньяком. Желание помочь обернулось для неё боком, теперь её преследует везде серийный убийца.

Рейтинг фильма: Не слышу зла (2021) Mideunaiteu

Кинопоиск: 6.9 оценка.

IMDb: 6.40

Продолжительность: 103 мин. / 01:43

Аферисты (2022) Sharper | США, Жанр: триллер, драма, криминал

Каждый в этом нуарном триллер является не тем, кем пытается быть, так как все действия заворачиваются между спален и ванн Нью-Йорка. Главные герои стараются быть лучшими, соревнуясь за богатство и власть. Жадность, похоть, ревность будут играть не последнюю роль в игре с высокими ставками амбиций. Кто кем является зрители будут гадать до последней минуты фильмы.

Рейтинг фильма: Аферисты (2022) Sharper

Кинопоиск: 6.7 оценка.

IMDb: 6.70

Продолжительность: 116 мин. / 01:56

Убийца «Священный паук» (2022) Holy Spider | Дания, Германия, Франция, Швеция, Иордания, Италия, Жанр: триллер, драма, криминал

Примерный семьянин ставит перед собой религиозную миссию по очищению города от девушек лёгкого поведения. После совершения нескольких убийств и очистки иранского города Мешхед Саид понимает, что до его миссии никому нет дела. Как избавить город от грешных женщин теперь?

Рейтинг фильма: Убийца «Священный паук» (2022) Holy Spider

Кинопоиск: 7.1 оценка.

IMDb: 7.30

Продолжительность: 118 мин. / 01:58

Украденная личность (2022) Seumateuponeul tteoleotteuryeosseul ppuninde | Корея Южная, Жанр: триллер, детектив, криминал

Потерянный смартфон девушки Ли На-ми находит, неизвестный человек. Нашедший человек выстраивает ситуацию таким образом, чтобы сама девушка выдала свой код от разблокировки устройства. Воспользовавшись ситуацией на телефон, устанавливает программа-шпион, благодаря которой маньяк начинает следить за Ли На-ми. В самом городе начинают проходить убийства, а следователь, которого назначили найти убийцу, начинает подозревать в этом собственного сына. Как убийца, Ли На-ми и нашедший телефон связаны?

Рейтинг фильма: Украденная личность (2022) Seumateuponeul tteoleotteuryeosseul ppuninde

Кинопоиск: 6.7 оценка.

IMDb: 6.40

Продолжительность: 117 мин. / 01:57

Современные триллеры завоёвывают сердца зрителей своими захватывающими сюжетами и непредсказуемыми поворотами. Изоощеренные головоломки, психологические игры и неожиданные развязки делают этот жанры по-настоящему захватывающим. А также способность вызывать у зрителя напряжение и удерживать его до самого конца, фильма. Если это про вас, рекомендую посмотреть подборки в этом жанре, которые опубликованы в сообществе — фильмы ужасов.

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