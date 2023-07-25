Фильмы ужасов 2023 уже вышедшие список

Год 2023 оказался богатым на ужасы, привлекая внимание любителей жанра со всего мира. Фильмы ужасов в этом году представляют широкий спектр стилей и сюжетных линий, от классических монстров до психологических триллеров. Независимо от того, являетесь ли вы фанатом жанра или новичком в мире фильмов ужасов, список фильмов 2023 года обязательно заинтересует вас.

Первые полгода 2023 года демонстрирует разнообразие и качество фильмов ужасов. В списке представлены как небольшие независимые проекты, так и крупные голливудские блокбастеры. Каждый из этих фильмов обещает затаить дыхание зрителя и подарить ему незабываемые эмоции. Среди них можно найти продолжения известных серий, а также совершенно новые и оригинальные работы от талантливых режиссёров и актёрских составов. Добро пожаловать в мир ужаса 2023!

Фильмы ужасов и подборки кино

Фильмы ужасов всегда привлекали внимание зрителей своей атмосферой загадочности и непредсказуемости. Ведь что может быть более захватывающим, чем сеанс кино, где каждая минута наполнена трепетом и страхом? Сразу добавлю, для тех, кто хочет больше фильмов разных годов или просто подпишись на | Фильмы ужасов подборки кино.

1. Крик 6 (2023) Scream VI

«Крик 6» — продолжение культовой серии фильмов ужасов, которое вышло в 2023 году. Режиссёры Джеймс Ван и Уэсли Шиппер снова удивляют зрителей своим талантом создания напряжённой атмосферы и неожиданных поворотов сюжета. В фильме возвращаются старые персонажи, а также появляются новые загадочные герои. «Крик 6» — это настоящий праздник для любителей жанра, который оставляет неподдельное чувство тревоги и заставляет сопереживать героям. Этот фильм точно стоит посмотреть всем поклонникам классических ужастиков.

Рейтинг фильма Крик 6 (2023)

Кинопоиск: 6.2 оценка.

IMDb: 6.60

Продолжительность: 122 мин. / 02:02

2. Все страхи Бо (2023) Beau Is Afraid

В 2023 году кинематографическая индустрия представила нам целую палитру ужасов, которые были прокатными хитами. Один из самых интересных и ожидаемых фильмов стал «Все страхи Бо». Режиссёр сумел создать атмосферу настоящего кошмара, в котором главный герой оказывается запутанным в лабиринте собственных страхов. Подробно проработанная игра актёров, захватывающий сюжет и непредсказуемый финал делают этот фильм одним из лучших представителей жанра ужасов в 2023 году.

Рейтинг фильма Все страхи Бо (2023)

Кинопоиск: 6.8 оценка.

IMDb: 6.90

Продолжительность: 179 мин. / 02:59

3. Бескрайний бассейн (2023) Infinity Pool

Одним из самых ожидаемых фильмов ужасов 2023 года стал «Бесконечный бассейн». Фильм обещает поразить зрителей потрясающей историей и захватывающим сюжетом. Большое внимание уделено созданию атмосферы загадочности и таинственности, которая будет нарастать по мере развития событий.

Рейтинг фильма Бескрайний бассейн (2023)

Кинопоиск: 6.2 оценка.

IMDb: 6.10

Продолжительность: 179 мин. / 02:59

4. М3ГАН (2022) M3GAN

Эта картина обещает стать настоящим триллером, который окунёт зрителей в мир непредсказуемого ужаса - искусственного интеллекта, у которого своё виденье этого мира. «М3ГАН» обещает удивить зрителей сюжетом, захватывающими спецэффектами и атмосферой, робота андроида, который принимает решения самостоятельно.

Рейтинг фильма М3ГАН (2022/2023)

Кинопоиск: 6.1 оценка.

IMDb: 6.40

Продолжительность: 102 мин. / 01:42

5. Сомния. Дитя тьмы (2022) Bóng Ðè

В этом году кинематографисты решили обратиться к теме наследственности и создали несколько фильмов, которые разбираются с загадочными и мистическими аспектами этого понятия. После смерти супруги отец с двумя дочерьми переезжает в родовое гнездо, где дочки вскоре начинают страдать от сонного паралича. Когда кошмары становятся реальностью.

Рейтинг фильма Сомния. Дитя тьмы (2022/2023)

Кинопоиск: 0.0 оценка.

IMDb: 4.30

Продолжительность: 101 мин. / 01:41

6. Астрал 5: Красная дверь (2023) Insidious: The Red Door

Главные герои, Джош и Далтон, сталкиваются с новым злом — одолеть своих демонов. Фильм обещает быть наполненным невероятной атмосферой страха и тревоги, а также удивительными спецэффектами. Не пропустите возможность окунуться в этот мрачный и захватывающий мир Астрала!

Рейтинг фильма Астрал 5: Красная дверь (2023)

Кинопоиск: 5.9 оценка.

IMDb: 6.00

Продолжительность: 107 мин. / 01:47

7. Восстание зловещих мертвецов (2023) Evil Dead Rise

Один из самых ожидаемых хорроров 2023 года — «Восстание зловещих мертвецов». Просто надо смотреть, при этом можно как самостоятельный фильм, а не как сиквел, приквел или продолжение, тех самых зловещих мертвецов. Благодаря потрясающим спецэффектам и захватывающему сюжету, фильм «Восстание зловещих мертвецов» стал одним из самых обсуждаемых и успешных ужастиков 2023 года.

Восстание зловещих мертвецов (2023)

Кинопоиск: 6.5 оценка.

IMDb: 6.6

Продолжительность: 96 мин. / 01:36

8. Реинкарнация. Новая глава (2023) Run Rabbit Run

Фильмы ужасов 2023 года представляют новую главу в истории жанра. Одной из интересных тенденций стало использование мотивов реинкарнации. В таких фильмах зрители погружаются в мир, где души умерших возвращаются, чтобы мстить за свою смерть или завершить незавершённое дело. Фильмы, такие как «Призраки прошлого» и «Забытые лица» не только пугают, но и заставляют задумываться о природе жизни после смерти. Реинкарнация стала новым инструментом для создания мистической атмосферы и добавления глубины к классическим сюжетам ужасов.

Реинкарнация. Новая глава (2023)

Кинопоиск: 4.9 оценка.

IMDb: 5.0

Продолжительность: 100 мин. / 01:40

Обычно делаю по 7 подборок, фильмов в жанре триллеры, ужасы, и сопутствующих жанрах драма, детектив. В этой подборке 8 фильмов, ну а больше подборок в сообщества ссылка — профиль моего аккаунта. Надеюсь, что-то вы ещё не посмотрели или пропустили, и вы найдёте, что-то интересное для себя в этой подборке.

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