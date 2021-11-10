Как не только написать комментарий или что писать в коммент инстаграма
Для того чтобы написать комментарий под фотографией или видео в инстаграм, вам понадобится, естественно, авторизоваться в приложение. После чего выбрать фотографию к которой вы хотите, написать комментарий, например — это могут быть фотографии друзей, снимки из новостной ленты.
Рассмотрим на примере, как написать комментарий, вкратце. Ведь скорее, интуитивно понятно как писать комментарий в инстаграме и где располагается диалоговое окно для ввода текста комментария. Бонусом будет, текстовый онлайн-генератор текстов для инстаграма, построенный на нейронной сети, которая постоянно учится и добавляет в свою базу новые тексты.
А также если вы искали ответ на другой вопрос, связанный с комментариями, смотрите похожие статьи:
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Как написать комментарий в инстаграм
Чтобы написать комментарий под фотографией или видео в инстаграм, вам понадобится, естественно, авторизоваться в приложение. После чего выбрать фотографию, к которой вы хотите, написать комментарий, например: это могут быть фотографии друзей, снимки из новостной ленты.
Затем вам нужно найти под фотографией, активное поле с иконкой в виде круга с маленьким треугольником, направленным вправо, активная миниатюра, расположена между сердечком — лайки и стрелкой — написать сообщение.
Делаем, клик по активному, полю описанному выше и вам откроется страница, комментарии, где уже будут опубликованы записи других пользователей либо вы будете первым, кто прокомментирует, фото или видео.
После того как откроется страница, комментарии, у вас появится в нижней части экрана, строка, куда вы можете написать свой комментарий, добавить смайлы, специальные символы, например, хештег — решётка или нижнее, подчёркивание.
Таким образом, осуществляется добавление комментария к любому материалу в приложении и социальной сети инстаграм. Помимо специальных символов, таких как решётка, для хештегов, и нижнего подчёркивая, если вы делаете тег из нескольких слов, в комментарии можно упоминать любого пользователя из инстаграма либо добавлять название своего аккаунта, в виде активной ссылки.
Генерируем контент для инстаграма и бесконечные варианты для комментариев
Иногда хочется ответить в комментарий другу или подруге, как-то оригинально. Для этого мы ищем сайты по теме, «оригинальные комментарии для инстаграма» либо крутые подписи в инсту, но основная проблема, это идеи. Что делать и как найти не только текст для оригинального ответа в комментарий, но и идею коммента?
Надеюсь, помогу вам в этом и познакомлю, с одним из сервисов яндекса, о котором, возможно, вы ещё не слышали.
Что ответить, написать в инстаграм на комментарий другу или подруге
Нейронная сеть Балабоба — это относительно новый инструмент от компании яндекс. Обучающаяся нейронная сеть, которая может написать за вас, часть контента либо дать идеи для ответа на комментарий в инстаграм.
Помимо этого, в сервисе, добавлены тематические категории. С помощью которых вы можете не только экспериментировать с контентом, но и подбирать разные варианты тематических направлений. Давайте кратко о том, что же умеет балабоба.
Варианты стилизации: Помимо основной формы для генерации текста, разработчики добавили, несколько дополнительных вкладок, для генерации таких текстов как:
- Без стиля
- Теории заговора
- ТВ-репортажи
- Тосты
- Пацанские цитаты
- Рекламные слоганы
- Короткие истории
- Подписи в Instagram
- Короче, Википедия
- Синопсисы фильмов
- Гороскоп
- Народные мудрости
Полный обзор, на сервис генерации текстов от Яндекса, можно прочитать и обсудить в одноимённом материале - Нейросеть дописывает текст или как Яндекс рассказал про «Балабоба».
Подписи в Инстаграм онлайн
Переходим на сервис yandex.ru/lab/yalm, читаем и принимаем правила. Выбираем в верхнем меню, наиболее подходящую категорию. Пусть, это будет посты в инстаграм!
Попросим, нейронную сеть написать, нам несколько продолжений, для ответа моей подруге в комментарий инстаграма, посмотрим, что из этого получится.
Пишу в текстовое поле - Моя любимая подруга. И нажимаем, на кнопочку "набалабобить".
Первый вариант звучит бредово, но подруга точно, ничего не поймёт, если ей написать такой комментарий.
Моя любимая подруга, которая не может быть счастлива без тебя, она в тебе.
Дальше идут варианты, более понятные и похожие на то, что пишут реальные люди, хотя не стоит забывать, что это генератор текста.
Моя любимая подруга — это человек, на которого я могу рассчитывать почти во всем.
Таким образом, можно генерировать миллион вариантов, для комментариев или подписей инстаграм. Говоря миллион, конечно, может быть, я преувеличиваю, так как проверить это фактически невозможно, но доля правды в этом есть. Я генерировала, ещё 12 раз, каждый новый раз, генератор выдавал новый вариант подписи для инстаграма. Последний текст получился ещё больше, вот его пример:
Моя любимая подруга — это та, которая кричит громче всех, когда я прав, и улыбается, когда я неправ.
Больше комментариев к своим публикациям в инстаграм
Хотите получать больше комментариев и подписей к своим публикациям, используйте смекалку. Попросите пользователей оставить вам комментарии. Самый простой способ получить больше комментариев в Instagram — попросить их.
Публикуйте в Instagram контент, которым можно поделиться, можно попросить пользователей ответить на вопрос или отмечать своих друзей и коллег в комментариях. Это интересный и простой способ взаимодействия с аудиторией, который также помогает собирать больше комментариев.
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