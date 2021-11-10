Как не только написать комментарий или что писать в коммент инстаграма

Для того чтобы написать комментарий под фотографией или видео в инстаграм, вам понадобится, естественно, авторизоваться в приложение. После чего выбрать фотографию к которой вы хотите, написать комментарий, например — это могут быть фотографии друзей, снимки из новостной ленты.

Рассмотрим на примере, как написать комментарий, вкратце. Ведь скорее, интуитивно понятно как писать комментарий в инстаграме и где располагается диалоговое окно для ввода текста комментария. Бонусом будет, текстовый онлайн-генератор текстов для инстаграма, построенный на нейронной сети, которая постоянно учится и добавляет в свою базу новые тексты.

А также если вы искали ответ на другой вопрос, связанный с комментариями, смотрите похожие статьи:

Как написать комментарий в инстаграм

Чтобы написать комментарий под фотографией или видео в инстаграм, вам понадобится, естественно, авторизоваться в приложение. После чего выбрать фотографию, к которой вы хотите, написать комментарий, например: это могут быть фотографии друзей, снимки из новостной ленты.

Затем вам нужно найти под фотографией, активное поле с иконкой в виде круга с маленьким треугольником, направленным вправо, активная миниатюра, расположена между сердечком — лайки и стрелкой — написать сообщение.

Пример иконки комментария в приложении instagram

Делаем, клик по активному, полю описанному выше и вам откроется страница, комментарии, где уже будут опубликованы записи других пользователей либо вы будете первым, кто прокомментирует, фото или видео.

После того как откроется страница, комментарии, у вас появится в нижней части экрана, строка, куда вы можете написать свой комментарий, добавить смайлы, специальные символы, например, хештег — решётка или нижнее, подчёркивание.

Поле для написания комментария в приложении Instagram

Таким образом, осуществляется добавление комментария к любому материалу в приложении и социальной сети инстаграм. Помимо специальных символов, таких как решётка, для хештегов, и нижнего подчёркивая, если вы делаете тег из нескольких слов, в комментарии можно упоминать любого пользователя из инстаграма либо добавлять название своего аккаунта, в виде активной ссылки.

Генерируем контент для инстаграма и бесконечные варианты для комментариев

Иногда хочется ответить в комментарий другу или подруге, как-то оригинально. Для этого мы ищем сайты по теме, «оригинальные комментарии для инстаграма» либо крутые подписи в инсту, но основная проблема, это идеи. Что делать и как найти не только текст для оригинального ответа в комментарий, но и идею коммента?

Надеюсь, помогу вам в этом и познакомлю, с одним из сервисов яндекса, о котором, возможно, вы ещё не слышали.

Что ответить, написать в инстаграм на комментарий другу или подруге

Нейронная сеть Балабоба — это относительно новый инструмент от компании яндекс. Обучающаяся нейронная сеть, которая может написать за вас, часть контента либо дать идеи для ответа на комментарий в инстаграм.

Помимо этого, в сервисе, добавлены тематические категории. С помощью которых вы можете не только экспериментировать с контентом, но и подбирать разные варианты тематических направлений. Давайте кратко о том, что же умеет балабоба.

Варианты стилизации: Помимо основной формы для генерации текста, разработчики добавили, несколько дополнительных вкладок, для генерации таких текстов как:

Без стиля

Теории заговора

ТВ-репортажи

Тосты

Пацанские цитаты

Рекламные слоганы

Короткие истории

Подписи в Instagram

Короче, Википедия

Синопсисы фильмов

Гороскоп

Народные мудрости

Полный обзор, на сервис генерации текстов от Яндекса, можно прочитать и обсудить в одноимённом материале - Нейросеть дописывает текст или как Яндекс рассказал про «Балабоба».

Подписи в Инстаграм онлайн

Переходим на сервис yandex.ru/lab/yalm, читаем и принимаем правила. Выбираем в верхнем меню, наиболее подходящую категорию. Пусть, это будет посты в инстаграм!

Попросим, нейронную сеть написать, нам несколько продолжений, для ответа моей подруге в комментарий инстаграма, посмотрим, что из этого получится.

Пишу в текстовое поле - Моя любимая подруга. И нажимаем, на кнопочку "набалабобить".

Первый вариант звучит бредово, но подруга точно, ничего не поймёт, если ей написать такой комментарий.

Моя любимая подруга, которая не может быть счастлива без тебя, она в тебе.

Источник: yandex.ru/lab/yalm

Дальше идут варианты, более понятные и похожие на то, что пишут реальные люди, хотя не стоит забывать, что это генератор текста.

Моя любимая подруга — это человек, на которого я могу рассчитывать почти во всем.

Источник: yandex.ru/lab/yalm

Таким образом, можно генерировать миллион вариантов, для комментариев или подписей инстаграм. Говоря миллион, конечно, может быть, я преувеличиваю, так как проверить это фактически невозможно, но доля правды в этом есть. Я генерировала, ещё 12 раз, каждый новый раз, генератор выдавал новый вариант подписи для инстаграма. Последний текст получился ещё больше, вот его пример:

Моя любимая подруга — это та, которая кричит громче всех, когда я прав, и улыбается, когда я неправ.

Больше комментариев к своим публикациям в инстаграм

Хотите получать больше комментариев и подписей к своим публикациям, используйте смекалку. Попросите пользователей оставить вам комментарии. Самый простой способ получить больше комментариев в Instagram — попросить их.

Публикуйте в Instagram контент, которым можно поделиться, можно попросить пользователей ответить на вопрос или отмечать своих друзей и коллег в комментариях. Это интересный и простой способ взаимодействия с аудиторией, который также помогает собирать больше комментариев.