Красивые девушки сгенерированные нейросетью | Нейросеть может

Нашёл для вас новую подборочку с одной из нейросетей — это красотки, а точнее, красивые девушки, созданные нейросетью. При этом что такое нейросеть и красивые девушки — это создание изображения на основе текстового запроса.

Это, если описать создание изображений при помощи нейросети, простыми словами. По факту — что бы добиться реального результата, нужно больше знаний в области составления правильного промта для генерации через нейронную сеть. Но поиграться и попробовать свои силы может любой.

Сегодня посмотрим на то, как красивые девушки, генерируются нейросетью какие тематические направления и стили более популярны. Бонусом, в конце материала расскажу, как можно на основе уже сгенерированных изображений, попробовать повторить.

Девушка созданная нейросетью

Девушка, созданная нейросетью — это сгенерированная иллюстрация, на основе {Prompt} {Negative prompt} текстовых запросов и технических правил для нейросети.

Нейросеть учитывает запрос и генерирует иллюстрацию, на основе заданных параметров, чем точнее указаны значения в конфигурации интерфейса генерации, тем реалистичнее и качественнее получается изображение.

Не надеюсь, что получиться коротко, но информации слишком много: сразу немного пищи для размышления, забирать и использовать изображения, сгенерированные пользователями, нельзя. Закона регулирующего, такую область пока нету, но в правилах площадок часто это запрещено несмотря на отсутствие регулирования.

Но если взглянуть, с другой стороны, пользователи которые делают реально красивые изображения девушек, благодаря нейронным сетям и определим моделям, которые они используют. Выкладывают их в открытый доступ, но не для того, чтобы их где-то использовали! А для того чтобы мы могли посмотреть на разнообразный мир нейронных моделей, сайтов, настроек которые они использовали для создания своего изображения.

Ещё проще, когда вы смотрите определённую картинку, автора — рядом будет полная информация о том, как он её сделал. Это и промт (подсказка) и negative prompt (негативный промт), от обратного. И количество шагов, которые были заданы в панели.

глаза девушки - созданная нейросетью

Помимо этого, что больше всего меня, как исследователя, больше всего радует, это возможность скачать модель нейросети себе на компьютер. Именно той модели, изображение которой вы рассматриваете, а также внимание — Вишня. Список онлайн-сайтов, которые поддерживают модель этой нейронки в онлайн-режиме. Но об этом я расскажу подробнее, в самом конце. Сейчас поехали в подборку, девушек нарисованных при помощи нейросетей.

Девушки андроид сгенерированные нейросетью

Пример девушек андроид, которые созданы нейросетью, при помощи модели Animesh V2.1. С промтом для примера, но по ссылкам под фото указаны источники, так что вы можете сами, посмотрели примеры на онлайн-сервисе civitai.

девушка на космическом коробле. Источник: https://civitai.com/posts/364476

Prompt: (perfect face) landscape, oil on matte canvas, sharp details, the expanse scifi spacescape ceres colony, intricate, highly detailed, digital painting, rich color, smooth, sharp focus, illustration, Unreal Engine 5, 8K, art by artgerm and greg rutkowski and alphonse mucha Negative prompt: FastNegativeV2 Модель: Animesh V2.1

Вот ещё пример, девушки с применением этой же модели. Девушка в костюме железного человека, Тони Старка.

Девушка в костюме железного человека, Тони Старка. Источник https://civitai.com/posts/364476.

Prompt: (best quality, masterpiece, perfect detailed face) intense blonde striped hair, sexy 18 years old girl, medium tits, in ultra detailed luminiscent ironman shining suit, imminent laser beam from palm hand vs POV, HDR, cinematic lights Negative prompt: (worst quality, low quality) big tits, ugly, fat Модель: Animesh V2.1

Девушка киборг. Источник: https://civitai.com/posts/366131

Prompt: 1girl, armored leotard, long hair, beautiful face, symmetrical face, honeytech, honey, scifi, see-through, Negative prompt: (worst quality, low quality),headband, headphones, Модель: animesh_FullV21

По этой модели сделаны целые серии, девушек и даже киборгов, с головой робота похожего на пчелу. Все эти работы доступны в свободном доступе, у автора, который их выкладывает.

Серия девушек Honey girl COMICS WOMAN ARMOR GIRL от автора: MarkWar Источник: https://civitai.com/posts/366131

Нейросеть и идеальная девушка — для каждого она своя

Девушек сгенерированных нейронной сетью десятки тысяч, всех красоток, сюда не опубликовать. Я буду делать для вас, другие подборки наиболее популярных изображений, сгенерированных нейронной сетью, с примерами и промтами. В заключения ещё несколько серий, красивых девушек.

Demon Queen https://civitai.com/posts/366430

Prompt: masterpiece, best quality, highly detailed, highres, 18 year old girl sitting on her throne, solo, succubus, demon queen, (innocent, pouty face:1.1), (cinematic view, feet pov, very low angle shot, view from below, looking down at viewer, legs crossed, dangling heels:1.1), evil smile, intricate dress, black thighhighs, (small breasts, flat chest:1.1), bright red glowing eyes, (sweaty skin, detailed skin, glistening skin:1.1), perfect natural lighting, detailed lighting, Negative prompt: (low quality, worst quality, normal quality, lowres:1.4), (bad anatomy, anatomical nonsense, bad feet, bad toes, bad soles, deformed, mutation, bad proportions, wrong feet, extra digits, fewer digits, nude:1.2), verybadimagenegative_v1.3, badhandv4 Модель: revAnimated_v122

Красный костюм и девушка сгенерированная нейросетью. Источник: https://civitai.com/posts/364529

Prompt: 3dmm style, 1girl:1.2, (masterpiece:1.4, best quality), indoors, medium breasts, pastel colors:1.2, cleavage, facing viewer, ultra detailed, laying, arms crossed , portrait:1.2, beautiful and aesthetic, detailed, detailed skin texture, light particles, (masterpiece, top quality, best quality, official art, beautiful and aesthetic:1.2), colorful, (pink latex bodysuit), white hair, white fingernails, Negative prompt: EasyNegativeV2, bad-hands-5, bad_prompt_version2, deformed, missing limbs, amputated, disfigured, poorly drawn face, mutation, mutated, ugly, disgusting, obese, doubled face, b&w, black and white, sepia, no masks, duplicate image, sketches, (worst quality:2), (low quality:2), (normal quality:2), lowres, monochrome, grayscale, bad anatomy, tilted head, bad hands, error, missing fingers, extra digit, fewer digits, cropped, bad feet, jpeg (artifacts:1.2),NegativeV2 Модель: Animesh V2.1

Как найти девушку, модель нейронной сети и её промт

Как и обещал, давайте теперь посмотрим, как найти девушку, модель нейронной сети и её промт.

civitai.com что-то наподобие соцсети для авторов создающих, изображения при помощи нейронных сетей. Здесь вы найдёте тысячи моделей, тематических направлений связанных с разными изображениями, которые сгенерированные нейронными сетями.

Как можно посмотреть настройки и модели, при помощи которых было создано изображение?

Всё предельно просто просматривая изображений с правой части экрана (монитор веб-версия) вы увидите описание, рейтинг автора, теги с которыми он опубликовал свою работу. А в конце колонки будет подробное описание, какие настройки и текстовое содержание было использовано при создании изображения.

промт нейронной сети

Здесь мы видим текст на английском, промт и дальше, какая была использована модель, скорость с которой автор запускал свою консоль. Помимо этого, вы увидите сэмплер в данном примере, это DPM++ 2M Karras — это селектор стиля, который выбирается также в консоли. Если у вас есть консоль для генерации изображений на компьютере.

Если идти от обратного и это сложно, для вас. Тогда существует альтернатива, это онлайн-сайты, на которых уже встроена консоль и она поддерживает — перечисленные настройки у того изображения, которое вы просматриваете.

Что понадобиться для того, чтобы найти, эти сайты? Есть у этого сайта, замечательная фича, а дело в том, что, все сайты, на которых можно генерировать изображения. Подтягиваются к опубликованным изображениям.

Как посмотреть и найти эти сайты: для этого вам понадобится перейти в галерею изображений. Выбранных вами картинок или автора.

После чего вы увидите, с правой стороны консоль, похожую на ту, которая описана выше.

Первое, что вы увидите это возможность скачать, модель нейронной сети, которая была использована при генерации, этих картинок. Предупреждаю, модели, весят немало, если вы не знаете, что это такое, скачивать модель не надо.

сайты на которых есть эта модель нейронной сети

Найдите рядом зелёную кнопку, похожую на плэй. При наведении появится надпись run model. Нажимаем на неё, и вам откроется всплывающее окно, в котором будут перечислены сайты, с нейронными сетями. Поддерживающие эту модель и как правило, настройки.

Хотя консоли на компьютерах пользователей и онлайн-сайты с возможностью генерации изображений отличаются.

Далее вы увидите список названий и иконкой буквы (I), а так бесплатный это сайт или нет. В поле рядом с сайтом указана стоимость, ноль — это бесплатно либо, например, 0,01 цента за 1 изображение.

Кликнете мышкой по иконке (i) и вам откроется описание сайта, а также ссылка на сайт. Как показано на скриншоте ниже.

Примеры сайтов нейронных сетей

Такую операцию вы можете делать на любых изображениях, которые вам понравились или вы бы хотели посмотреть, как это работает. Как вы уже могли понять, на этом сайте вы не сможете генерировать изображения. Здесь только примеры работ, от пользователей этой площадки.

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