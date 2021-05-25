Как скачать все свои фото из инстаграма - свой контент

Примеров скачивания фото и видео из инстаграма, много — это и возможность скачать определённый тип (фото, видео, описание, комментарии) контента, через сторонние сайты. А также скачивание своих фотографий, внутри приложения Instagram. Мы уже разбирали, как это сделать через тематические сервисы, сайты, которые позволяют скачать фактически любой контент из инстаграма.

В этой публикации рассмотрим вопрос — как скачать все свои фото из инстаграма. Это относиться только контенту вашего профиля (учётной записи) в инстаграме. Функция относительно молодая и реализована совсем недавно. Для тех кто не знает о том, что существует такая возможность. Давайте разберём не только как можно получить весь свой опубликованный контент из инстаграма, но и как найти эту опцию в приложении или в веб-версии инстаграма — с компьютера.

Если вы искали другой ответ, связанный со скачиванием фото из инстаграма, посмотрите тематические статьи на эту тему: скачать карусель из инстаграм , как можно скачать аватарку из инстаграма в полном (исходном) размере , скачать видео с igtv или посмотреть его онлайн анонимно .

Скачать все фото инстаграма — фото и видео вашего профиля

Итак, для того чтобы найти функцию получения своих данных или если проще, возможность скачать весь свой контент, нам понадобится;

Откройте приложение инстаграма и перейдите в свой аккаунт.

В правом верхнем углу находим активное поле три полоски или точки (в зависимости от операционной системы мобильного устройства).

При помощи меню, в правом верхнем углу — вызываем команду настроек вашего инстаграм аккаунта.

Находим в списке, поле настройки и переходим в них. На открывшейся странице находим активное поле — безопасность и нажатием переходим, на страницу настроек безопасности аккаунта.

Пример экрана из инстаграма, вкладка настройки — безопасность.

Скачайте всё что вы публиковали в Instagram

На открывшейся странице с настройками безопасности находим в конце страницы поле — данные и история .

Под заголовком данные и история, вы увидите 4 активных поля, это доступ к данным, скачивание данных, приложения и сайты, а также очистка истории поиска.

Нам нужно поле — скачивание данных. Прикосновением по активному полю, переходим на страницу — скачайте всё, что вы публиковали в Instagram.

Пример экрана из инстаграма, вкладка скачивание данных

На этой странице вы увидите заголовок, а также краткое описание:

Мы отправим вам письмо по электронной почте ссылку на файл с вашими фото, комментариями, информацией профиля и так далее. Это может занять до 48 часов.

А также поле, в которое автоматически загрузиться, адрес вашей электронной почты указанный в аккаунте инстаграма. И кнопка синего цвета — запросить файл.

Пример экрана из инстаграма, вкладка скачайте всё, что вы публиковали в Instagram

После нажатия кнопки — запросить файл, вам откроется страница подтверждения, на которой вам потребуется ввести пароль от своего аккаунта. После чего файл, будет отправлен вам на почту в течение 2 суток или 48 часов.

Как скачать свой контент из инстаграма на компьютере — в веб-версии Instagram

В веб-версии инстаграм для компьютера, всё идентично — инструкции, описанной выше. За исключением расположения элементов меню. Для того чтобы найти вкладку скачивания данных вам понадобится!

Входим в свой инстаграм на компьютере. Кликаем мышкой по иконке автаркии вашего аккаунта в верхнем правом углу.

В выпадающем списке меню выбираем вкладку настройки. И на открывшейся странице настроек вашего аккаунта, ищем — уже в левом меню, поле — Конфиденциальность аккаунта .

Пример экрана из веб-версии инстаграма, вкладка - Конфиденциальность аккаунта

После перехода на страницу — конфиденциальность аккаунта, прокручиваем страницу вниз и находим уже знакомую нам вкладку — Скачивание данных. Нажимаем по активному полю ссылке - Запросить файл.

И попадаем на страницу — Скачивание копии вашей информации.

Там вы увидите описание, процитированное ниже. Надо отметить сразу, что ссылка на файл с вашим контентом будет в формате HTML или JSON.

Мы отправим на ваш электронный адрес ссылку на файл с вашей информацией. Вы можете скачать файл в формате HTML, который может быть удобнее для просмотра, или JSON, который может быть проще импортировать в другой сервис.

Затем вы получите все свои данные, электронным письмом от инстаграма со ссылкой для загрузки ваших данных. Перейдя по ссылке вам, нужно будет авторизоваться в веб-версии инстаграма! После чего вы сохраните все свои данные на компьютер, там будут описание профиля, комментарии, всё это будет в отдельных файлах. А также папка zip-файл с вашими фотографиями. Количество файлов, будет зависеть от того, сколько у вас опубликовано фото, видео, комментариев и так далее.

Это очень полезная процедура, которая минимизирует риски потери контента, если вас взломают или вы потеряете данные от входа и не сможете их восстановить! Ваш контент в этом случае по крайней мере будет на вашем компьютере.